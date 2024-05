Como é morar na cidade mais fria do mundo? Temperaturas chegam a -64ºC

A jovem Kiun B ficou famosa na internet por morar na cidade russa de Yakutsk, na Sibéria Oriental, onde as temperaturas ficam abaixo de -64,4ºC no inverno. No verão, os termômetros não passam dos 20ºC. Yakutsk é considerada a cidade mais fria do mundo.

Em alguns vídeos publicados, ela mostra alguns dos aspectos que o frio extremo pode causar no corpo, como queimaduras nos dedos. Mesmo assim, a vida na cidade não para por causa dessas condições climáticas extremas. “Ainda saímos, vamos para a escola e trabalhamos. Contrair queimaduras de frio e hipotermia em Yakutsk é quase tão comum quanto o próprio resfriado”, falou.