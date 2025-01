Chuvas apagam grande parte de incêndios, mas causam alerta de inundações em Los Angeles

As fortes chuvas que atingiram o condado de Los Angeles no último fim de semana extinguiram quase por completo os incêndios devastadores que assolaram a região, mas provocaram novos alertas de inundações e transtornos nesta segunda-feira.

Após mais de oito meses sem grandes tempestades, a chuva forçou o fechamento de escolas e vias expressas, principalmente na cidade de Malibu. De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS), as chuvas devem diminuir ao longo do dia, mas chuvas isoladas e trovoadas ainda podem atingir os condados de Ventura e Los Angeles, além de áreas como Santa Monica e regiões queimadas em Eaton e Bridge, no condado de Orange.

Fim de incêndios históricos após 20 dias de combate

As chuvas trouxeram alívio para os bombeiros que trabalharam arduamente durante 20 dias para conter os incêndios históricos na região. O incêndio Palisades, o mais destrutivo da série, está 94% contido, após consumir 9.300 hectares desde 7 de janeiro.

Outros focos de incêndio, como o Eaton, que afetou Pasadena, e o Hughes, no norte do condado, estão 98% e 95% contidos, respectivamente.

Apesar do controle, o impacto dos incêndios foi devastador: 28 mortes, mais de 15.000 estruturas destruídas e a retirada de 150 mil pessoas de suas casas.

Alerta para riscos de enchentes em áreas queimadas

O NWS destacou que as chuvas intensas podem causar problemas em áreas que foram recentemente atingidas pelos incêndios, como Eaton e Bridge, devido à possibilidade de enchentes em terrenos enfraquecidos pelo fogo. As autoridades continuam monitorando as condições climáticas para prevenir novos desastres.

As tempestades marcam o fim de uma das piores temporadas de incêndios no condado de Los Angeles, mas deixam um novo desafio para a região, que agora enfrenta os efeitos colaterais da intensa queimada somada às fortes chuvas.