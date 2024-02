China lança projeto para a construção de mais de cem baías

O Ministério do Meio Ambiente da China iniciará a implementação de uma ação de melhoria e construção de baías neste ano, organizando as províncias (regiões, cidades) costeiras para promover a construção de mais de cem baías, promovendo a prevenção e controle da poluição marinha, a proteção e restauração do ecossistema marinho e a melhoria do ambiente costeiro.

Desde 2021, a China iniciou a construção de baias, estabelecendo três principais indicadores de núcleo: ambiente da baía, ecologia marinha e qualidade do ambiente costeiro. O objetivo é que províncias, regiões e cidades costeiras fortaleçam o suporte financeiro multi-canal, aperfeiçoando mecanismos de governança multiparticipativa, com assistência técnica de especialistas e outras medidas inovadoras para promover a construção de baías por etapas. Até o momento, a qualidade ambiental, a situação ecológica e a qualidade do ambiente costeiro de 20 baías, como a área marinha do sudeste de Xiamen, a Baía de Dapeng em Shenzhen e a Baía de Lingshan em Qingdao, melhoraram significativamente, sendo selecionadas como excelentes exemplos de belas baías em todo o país. Os resultados mais recentes da monitorização mostram que a qualidade da água em 102 baías em todo o país melhorou significativamente em comparação com 2022. A qualidade da construção de belas baías, o reconhecimento do público e a satisfação da sociedade continuam a aumentar. Até 2027, cerca de 40% das 283 baías em todo o país estarão basicamente construídas como belas baías “com águas limpas, praias limpas, pássaros marinhos voando e harmonia entre o homem e o mar”. Fonte: news.cnstock.com