Startup chinesa Nio se une à China Southern Power Grid para construir rede de troca de bateria

Uma startup chinesa de veículos de nova energia (NEV), Nio, anunciou uma parceria estratégica com uma unidade da China Southern Power Grid para estabelecer uma extensa rede de estações de troca de bateria.

A China Southern Power Grid Peak Shaving and Frequency Modulation (Guangdong) Energy Storage Technology, uma subsidiária da China Southern Power Grid, assinou um acordo de cooperação com a Nio para impulsionar o desenvolvimento da infraestrutura de veículos elétricos na China.

O objetivo principal da parceria é expandir o número de estações de troca de bateria NEV e melhorar as infraestruturas de suporte em todo o país. Este movimento visa promover a operação comercial das estações de troca de bateria, integrando-as a redes de armazenamento de energia e compartilhamento de dados.

Além disso, as duas empresas discutiram oportunidades de negócios adicionais, incluindo iniciativas de bancos de bateria, reciclagem de baterias e desenvolvimento de usinas virtuais de energia.

De acordo com um relatório da Citic Securities, a indústria de troca de bateria da China está se preparando para um crescimento exponencial, com previsão de alcançar 27.489 estações até 2026. Atualmente, a Nio é a principal operadora de troca de bateria para veículos elétricos na China, com 2.316 estações em operação até o final do ano passado.

Essa colaboração estratégica entre Nio e China Southern Power Grid representa um passo significativo para impulsionar a adoção de veículos elétricos na China e promover a sustentabilidade ambiental no país.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: Hawk Insight