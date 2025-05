China confirma viagem de Xi Jinping à Rússia para comemorar a vitória sobre o nazismo

Pequim, 4 mai (EFE).- O presidente da China, Xi Jinping, viajará para a Rússia na próxima semana para comemorar o 80º aniversário da vitória do Exército vermelho sobre a Alemanha nazista, o que incluirá um grande desfile militar na Praça Vermelha, em Moscou, informou neste domingo o Ministério das Relações Exteriores chinês.

Durante esta visita, que ocorrerá de 7 a 10 deste mês, segundo a agência de notícias oficial "Xinhua", o mandatário chinês manterá uma "comunicação estratégica" com o presidente russo, Vladimir Putin, "sobre o desenvolvimento das relações sino-russas" e sobre "uma série de importantes questões internacionais e regionais".

"Acreditamos que o importante consenso alcançado entre os dois líderes aprofundará ainda mais a confiança política mútua entre China e Rússia, promoverá a cooperação pragmática em vários campos e trará maiores benefícios aos povos de ambos os países", enfatizou um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês.

Em relação ao 80º aniversário do fim da guerra, Xi e Putin já haviam chegado a um "consenso" para "comemorar conjuntamente a história, prestar homenagem aos mártires, promover uma compreensão correta da história da Segunda Guerra Mundial e defender as conquistas da vitória e a ordem internacional estabelecida após a guerra".

"Neste momento histórico muito especial, a participação do presidente Xi nas celebrações em Moscou que marcam o 80º aniversário da vitória na Grande Guerra Patriótica é uma parte importante de sua visita", enfatizou o porta-voz da Chancelaria chinesa.

A visita do presidente chinês à Rússia também coincidirá com o 80º aniversário da fundação das Nações Unidas, uma organização na qual tanto Pequim quanto Moscou têm uma "responsabilidade especial" como países fundadores e membros permanentes do Conselho de Segurança, observou o comunicado.

"Ambos os lados fortalecerão ainda mais sua cooperação estreita em plataformas multilaterais (...), unindo o Sul Global, liderando a direção certa da governança global, opondo-se firmemente ao unilateralismo e à intimidação e trabalhando juntos para promover uma multipolaridade equitativa e ordenada", declarou o Ministério das Relações Exteriores.

Visita antecipada pelo Kremlin

Putin já havia antecipado a visita de Xi Jinping, a quem descreveu como um "querido amigo", durante sua reunião em 1º de abril em Moscou com o ministro das Relações Exteriores chinês, Wang Yi.

"Ele será nosso principal convidado", afirmou Putin na época, referindo-se a uma visita que também servirá para discutir o estado das relações bilaterais e da cooperação entre Moscou e Pequim no cenário internacional.

Além do presidente chinês, outros líderes internacionais estarão presentes nas comemorações do Dia da Vitória, incluindo o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, e os presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, e Cuba, Miguel Díaz-Canel, entre outros.