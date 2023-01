China comemora a chegada do ano do coelho; entenda o Ano Novo Lunar

O Ano Novo Lunar começa neste domingo, 22, (ainda sábado no Brasil) e será comemorado pelos chineses, vietnamitas e outros países do Leste Asiático. Este será o ano 4721, considerado ano do coelho. O animal simboliza sorte, paz, intelecto e cautela.

O calendário chinês tem a Lua como parâmetro e, por isso, um novo ano começa a partir da primeira Lua Nova após o solstício de inverno. Com isso, a data é móvel, e pode acontecer entre os dias 20 de janeiro e 18 de fevereiro. O ano lunar tem seu fim após 12 ciclos completos da Lua, cerca de 354 dias.

Cada ano no calendário lunar recebe o símbolo de um dos doze animais do zodíaco chinês: Rato, Boi, Tigre, Coelho, Dragão, Serpente, Cavalo, Carneiro, Macaco, Galo, Cão e Porco.

As comemorações do Ano Novo são inciadas durante a semana que antecede a data. O primeiro dia do novo ano marca também o início do Festival da Primavera, principal festa chinesa que dura 40 anos.

Após a flexibilização da política de covid zero em dezembro, os chineses buscam recuperar o tempo perdido e viajaram em massa para encontrar os familiares. Durante três anos, os chineses seguiram o confinamento do governo e não podiam viajar.

O presidente Xi Jinping manifestou sua preocupação com o impacto da doença nas áreas rurais neste feriado prolongado. Milhões de pessoas viajam de cidades com índices altos de contágios para o interior, onde a infraestrutura médica sofre com a falta de pessoal e de recursos.

Neste sábado, um dos mais importantes cientista ligado ao governo chinês disse que 80% já foi infectada pela doença e, por isso, a possibilidade de um novo surto da doença é remota. Autoridades chinesas estimam que o pico da doença foi atingido.

Significado do ano do Coelho

Segundo a mitologia chinesa, o coelho foi um dos 12 animais do zodíaco que disputaram uma competição cósmica de natação que acabou determinando a ordem dos signos. Apesar de de não nadar bem, o coelho usou sua inteligência e cruzou o rio em uma jangada. Isso explica a simbologia de sorte, paz, intelecto e cautela.

Qual a diferença do Ano Lunar e Ano Solar?

Em termos de comparação, no calendário solar, adotado pelo Brasil, o ano é definido pelo tempo que o planeta Terra leva para dar uma volta completa ao redor do sol, cerca de 365 dias. O calendário lunar é definido por 12 ciclos completos da Lua, cerca de 354 dias.