Reunião entre Trump e Xi e juros na China: o que move os mercados hoje

Os mercados globais operam em compasso de espera nesta sexta-feira, 19, após uma semana marcada por decisões de política monetária em várias economias. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve anunciou um corte de 0,25 ponto percentual nos juros; já no Brasil, o Copom manteve a Selic em 15%.

A cautela prevalece antes da teleconferência entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder chinês, Xi Jinping, que deve tratar da trégua tarifária e do futuro do TikTok.

No radar hoje

A reunião virtual entre Trump e Xi Jinping promete definir o destino do TikTok e abrir espaço para uma trégua nas tensões comerciais. O encontro está marcado para as 10h (horário de Brasília) e deve tratar do acordo para transferir o controle da operação americana do aplicativo da ByteDance para um consórcio de investidores locais.

Trump evitou dar detalhes em entrevista à Fox News, mas sinalizou otimismo. “Parece que eles aprovaram o TikTok, e o TikTok representa uma quantia enorme de dinheiro para os Estados Unidos, então isso foi legal, mas veremos como tudo isso funciona", disse o presidente.

A pauta deve incluir também discussões sobre as restrições comerciais que atingem semicondutores e terras raras, além do acesso da Nvidia à China. Trump disse estar “muito perto de fechar acordos sobre tudo isso” e acenou para um possível encontro presencial com Xi ainda neste ano.

Nos Estados Unidos, a agenda inclui às 14h (horário de Brasília) a divulgação do número de poços e plataformas de petróleo em operação pela Baker Hughes. Ainda hoje, Mary Daly, presidente do Fed de São Francisco, participa de um fórum sobre inteligência artificial.

No setor corporativo, a FedEx superou as estimativas de lucro e receita no trimestre, apoiada por cortes de custos que compensaram a queda nos volumes internacionais após o fim de uma isenção tarifária. Já a construtora Lennar reportou queda de 46% no lucro trimestral, refletindo a demanda ainda fraca no mercado imobiliário.

Em Wall Street, os índices renovaram recordes históricos na véspera, embalados pelo corte de juros. Nesta manhã, os futuros de Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq operam perto da estabilidade, consolidando ganhos semanais que chegam a 0,7% no S&P e no Dow, e a 1,5% no Nasdaq.

Na Ásia, o Banco do Japão manteve a taxa básica em 0,5%, reforçando a estratégia de estabilidade monetária. No fim da noite, será a vez do Banco Central da China definir os juros das LPRs de 1 e 5 anos.

Agenda do Brasil

A agenda doméstica é esvaziada, sem divulgação de indicadores econômicos relevantes. O destaque fica para a reunião do chanceler Mauro Vieira com a representante da União Europeia para Política Externa, Kaja Kallas, às 11h30, em Brasília.

O Banco Central realiza no mesmo horário leilão de linha de até US$ 2 bilhões para rolagem de vencimentos de outubro, em meio à expectativa pela continuidade da postura dura do Copom após a manutenção da Selic em 15%.