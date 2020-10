Chile realiza hoje plebiscito para mudar Constituição da época da ditadura

O Chile inicia neste domingo, 25, um dia histórico. Os chilenos vão às urnas em um referendo para decidir sobre mudar ou não a Constituição do país, herdada da ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

O texto já foi reformado algumas vezes desde o fim da ditadura, a partir da década de 90, mas protestos em massa sobre as injustiças sociais do país no ano passado levaram a novas críticas sobre pontos da Constituição.

Nas urnas, os chilenos terão de responder “Aprovo” ou “Rejeito” para a pergunta sobre elaborar uma nova Constituição. A maioria das pesquisas apontam que o “Aprovo” deve vencer.

Parte crescente dos chilenos passou a questionar o estado social fraco das leis do país, como o alto custo do transporte, da saúde e da educação e o sistema previdenciário, que funciona em um modelo de capitalização desde a ditadura de Pinochet, que foi responsável por implementar reformas liberais.

Depois, os eleitores também votam hoje sobre quem vai redigir o novo texto: se uma mistura de parlamentares atualmente eleitos e novos membros eleitos pelo voto popular; ou se totalmente por novos membros eleitos.

São cerca de 14,7 milhões de eleitores, mas o voto é voluntário no Chile desde 2012. Espera-se um alto nível de participação devido à importância que a reforma constitucional ganhou desde os protestos do ano passado, que levaram milhões de chilenos às ruas.

Os protestos fizeram um ano neste mês de outubro, o que levou nova leva de manifestações — alguns dos protestos ficaram violentos e incluíram duas igrejas queimadas na semana passada.

A possibilidade de reforma da Constituição foi apresentada pelo governo do presidente conservador Sebastián Piñera após os protestos do ano passado, em plano que batizou de Acordo pela Paz Social e a Nova Constituição. Piñera está no poder no Chile desde 2017, e o país terá também novas eleições presidenciais em 2021.

A votação acontece neste domingo desde às 8h (horário local, mesmo horário de Brasília) e durará por 12 horas. Devido à pandemia da covid-19, haverá turnos específicos para os idosos com mais de 60 anos, visando evitar aglomerações. O Chile tem mais de 500.000 casos e mais de 13.800 mortos por coronavírus.

Outros eleitores que estão no exterior já votaram. Os primeiros resultados vieram da Nova Zelândia, segundo reportado pela imprensa local. Por lá, 90% dos eleitores escolheu a opção “Aprovo”, por mudar a Constituição, enquanto 8% escolheu “Rejeito” e os restantes não escolheram uma opção.