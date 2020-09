Chefe da ONU adverte que “não há fim à vista” para o coronavírus

O chefe da ONU, Antonio Guterres, advertiu que “não há fim à vista” para o coronavírus após o mundo ter atingido 1 milhão de mortes pela doença nesta segunda-feira, 28.

O secretário-geral das Nações Unidas chamou o fato de “um marco agonizante”, advertindo que “não há fim à vista para a propagação do vírus, a perda de empregos, a interrupção da educação, a reviravolta em nossas vidas”.

Os Estados Unidos seguem sendo o país com mais mortes, tendo superado o patamar de 204.000 vítimas nesta semana. O Brasil vem logo atrás, com mais de 141.000 mortes pela covid-19, a doença causada pelo vírus.

“A dor foi multiplicada pela selvageria desta doença. Os riscos de infecção mantiveram as famílias separadas. E o processo de luto e celebração de uma vida muitas vezes se tornava impossível”, acrescentou o secretário em uma publicação feita em sua conta no Twitter.

Ainda assim, disse que a pandemia pode ser superada com uma liderança responsável, cooperação e ciência, além de cuidados como distanciamento social e uso de máscaras faciais. Ele disse que qualquer vacina deverá estar “disponível e acessível a todos”.

Our world has reached an agonizing milestone: the loss of 1 million lives to #COVID19.

We must never lose sight of each & every life.

As the hunt for a vaccine — affordable and available to all — continues, let’s honour their memory by working together to defeat this virus. pic.twitter.com/iZ1UnN8d4i

— António Guterres (@antonioguterres) September 29, 2020