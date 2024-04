Casas na Itália por US$ 1: os conselhos de quem já fez essa compra

Há anos, pessoas de todo o mundo são cativadas pelas cidades sicilianas que vendem casas abandonadas a partir de 1 euro, aproximadamente US$ 1,08.

De acordo com reportagem da CNBC, Meredith Tabbone, de Chicago, ficou sabendo em 2019 que uma cidade chamada Sambuca di Sicilia estava leiloando casas a partir de 1 euro.

Ela aceitou a ideia quando percebeu que seu bisavô era de fato de Sambuca. Ela fez um lance em uma casa por 5.555 euros sem ver e ganhou, iniciando uma jornada de quatro anos de reformas. Somando mais alguns impostos e taxas, elevou a venda da casa para 5.900 euros, ou cerca de US$ 6.400. Em seguida, ela comprou o prédio vizinho por meio de uma venda particular com o proprietário por 22.000 euros, ou quase US$ 24.000.

Nos quatro anos seguintes, Tabbone gastou cerca de 425 mil euros em reformas, ou seja, aproximadamente US$ 463.000. No total, isso totaliza 430.900 euros, ou US$ 469.500, para sua casa dos sonhos na Sicília.

Rubia Daniels, de Berkeley, Califórnia, comprou três casas de 1 euro em Mussomeli em 2019. Até o momento, ela concentrou seus esforços na reforma de sua principal casa de férias. Inicialmente, ela pensou que custaria US$ 20.000, mas já gastou US$ 35.000 entre materiais, mão de obra e móveis. Ela espera ficar abaixo de US$ 40.000.

Conselhos para quem quer comprar um imóvel no exterior

Para evitar dores de cabeça, é importante ter uma boa comunicação com os trabalhadores da construção civil local possa dar início aos planos. Os compradores também dizem que é crucial estar no local enquanto o trabalho está sendo feito.

Outro conselho é: tenha paciência para entender a cultura e como os negócios locais são feitos para não se frustrar.

Se estiver planejando comprar um imóvel em outro país, é melhor passar um bom tempo lá. E não vá apenas na alta temporada de viagens.

Os aplicativos e cursos de aprendizado de idiomas são um bom ponto de partida, mas a imersão entre os habitantes locais é outra ótima maneira de praticar a língua local. Os recém-chegados à Sicília podem ser atraídos por casas baratas, mas muitos dizem que seu maior motivo para ficar são as pessoas que conhecem ao longo do caminho.