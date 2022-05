Candidato da direita tradicional anuncia que apoiará Hernández na Colômbia

Tirado do segundo turno na reta final da eleição, o candidato de direita Federico "Fico" Gutierrez anunciou que apoiará o magnata Rodolfo Hernández nas eleições na Colômbia. Hernández afirmou que o senador de esquerda Gustavo Petro, favorito para vencer o pleito até o momento, é um "perigo" para o país.

Gutierrez anunciou o apoio rapidamente, logo após ficar confirmado que não estaria no segundo turno.

O candidato disse que "nós não queremos perder o país e não vamos por em risco o futuro da Colômbia, nem de nossos filhos". "E por isso Rodrigo [seu vice] e eu votaremos em Rodolfo no próximo 19 de junho", afirmou.

Gutierrez representou, na prática, o campo da direita tradicional, o que lhe custou votos pela associação indireta com o presidente Iván Duque, altamente impopular. Ao mesmo tempo, fez campanha tentando se apresentar como renovação na política, tendo apenas 47 anos e uma gestão elogiada como ex-prefeito de Medellín.

Gutierrez foi o terceiro colocado, com pouco menos de 24% dos votos. Petro, de esquerda, venceu o primeiro turno com 40% dos votos, enquanto Hernández ficou com 28%.

Hernández chegou ao segundo turno de forma surpreendente, crescendo nas pesquisas nos últimos dias antes da eleição e ultrapassando o próprio Gutierrez.

Aos 77 anos, Hernández é uma figura controversa e visto por analistas como de perfil populista. O empresário atua no ramo da construção civil foi prefeito da cidade de Bucaramanga.

Hernández tem posições de direita radical, já tendo dito publicamente que admirava o ditador alemão Adolf Hitler e dado um soco em um vereador.

Sem estar vinculado a um partido, ele afirma que seu objetivo é fortalecer o combate à corrupção, à violência e à imigração na Colômbia, e tem feito sucesso na internet - virando um fenômeno no TikTok - como candidato antissistema.

Assim, não estava claro se Gutierrez apoiaria Hernández, em meio às polêmicas envolvendo o empresário. A declaração de apoio do candidato dá o tom do que deve ser o segundo turno em junho, com eleitores anti-esquerda podendo se aglutinar em torno de Hernández contra Petro.

Como em outras eleições latino-americanas recentes, o pleito na Colômbia é marcado por ampla desconfiança dos eleitores com os políticos tradicionais. A confiança dos colombianos na democracia também é uma das piores na região.

Os três favoritos para ir ao segundo turno eram políticos que não estiveram amplamente no governo nacional nos últimos anos e se vendem como algum tipo de renovação.

Agora, no segundo turno, tanto Hernández quanto Petro representam promessas de um voto antissistema.

As eleições deste ano foram também as primeiras em duas décadas que não contarão com um candidato oficial do grupo do ex-presidente de direita Álvaro Uribe. Uribe governou a Colômbia de 2002 a 2010 e fez dois sucessores: Juan Manuel Santos (com quem romperia depois por um acordo de paz com os guerrilheiros das Farc), e o atual presidente, Iván Duque.

Duque não pode se reeleger pelas leis eleitorais. Além disso, o grupo de Uribe e Duque perdeu popularidade em meio a protestos da chamada "primavera colombiana" em 2019 e, mais recentemente, em 2021, que terminaram com dezenas de civis mortos e críticas ao governo pela violência policial.

O próprio Gutierrez, embora não fosse do partido do atual governo, terminou tendo a imagem arranhada ao ser visto como o candidato do grupo.