Canadá reconhecerá Palestina, mas não normalizará relações à espera de reformas

Governo de Mark Carney espera que a Palestina faça reformas sociais e resolva outras questões como a devolução dos reféns e o desarmamento do Hamas

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 15h59.

Última atualização em 19 de setembro de 2025 às 16h09.

A ministra das Relações Exteriores do Canadá, Anita Anand, declarou nesta sexta-feira que, embora seu país esteja preparado para reconhecer o Estado da Palestina na próxima semana, não normalizará suas relações diplomáticas até que as autoridades palestinas realizem reformas.

Em declarações a meios de comunicação canadenses na Cidade do México, onde acompanha o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, Anand afirmou que "a normalização é completamente diferente do reconhecimento".

"Nós temos a intenção de reconhecer o Estado da Palestina; e isso é muito diferente da normalização de relações diplomáticas", explicou.

"A normalização das relações diplomáticas a decidiremos no futuro, quando virmos progressos da Autoridade Palestina, em questões como a devolução dos reféns, o desarmamento do Hamas, a ausência do Hamas na governança futura da Palestina e as reformas democráticas e sociais", acrescentou.

Segundo a ministra das Relações Exteriores canadense, a normalização implica "aumentar as relações diplomáticas, abrir embaixadas e consulados, permitir intercâmbios de cidadãos" e explicou que tem estado em contato "semanalmente" com a Autoridade Palestina para que tenham em mente as condições de Ottawa.

A expectativa é que o reconhecimento oficial do Estado da Palestina seja feito por Carney em Nova York, quando ele participar na próxima semana da octogésima Assembleia Geral da ONU.

