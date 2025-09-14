Carreira

Québec abre inscrições para brasileiros de SP em busca de trabalho e estudo no Canadá

Empresas canadenses oferecem mais de 100 vagas em diferentes áreas, além de quase 50 programas de estudo. Prazo vai até 22 de setembro

Québec, no Canadá, é reconhecido pela inovação e pela qualidade de vida (Posnov/Getty Images)

Layane Serrano
Layane Serrano

Repórter

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 18h14.

Última atualização em 14 de setembro de 2025 às 18h16.

Brasileiros que sonham com uma carreira internacional têm até o dia 22 de setembro para se inscrever no maior processo seletivo promovido pelo governo do Québec, no Canadá.

A iniciativa, organizada pela Québec International e pela Drummond Économique, vai reunir recrutadores no Brasil nos dias 18 e 19 de outubro, em São Paulo, para entrevistas presenciais.

Mais de 100 vagas de trabalho

Neste ano, seis empresas quebequenses abriram mais de 100 oportunidades em setores estratégicos. Na manufatura, há demanda por caldeireiros, soldadores e técnicos eletromecânicos. Já na aeronáutica, destaque para funções técnicas e de engenharia, incluindo especialistas em aviões, elétrica e compatibilidade eletromagnética (EMC).

“Québec é reconhecida pela inovação e pela qualidade de vida, mas também pela forte presença de talentos internacionais. Para profissionais e estudantes, esta é uma oportunidade concreta de transformar a carreira e viver em um ambiente ainda mais seguro, dinâmico e acolhedor”, afirma Elisa Suhett Rinco, diretora de International Mobility para a Québec International.

Opções de estudo no Canadá

Além das vagas de emprego, estudantes brasileiros poderão concorrer a quase 50 programas de ensino técnico e superior em duas instituições canadenses.

As áreas de destaque são indústria, saúde, educação e recursos naturais, além de cursos de graduação, mestrado e doutorado em engenharia, ciências e tecnologia.

Quais são os requisitos?

Entre os pré-requisitos, estão a necessidade de diploma técnico ou universitário na área da vaga desejada, experiência profissional e nível de francês proporcional à oportunidade. Desde 2011, mais de 600 brasileiros já foram contratados por empresas do Québec.

Como participar

  • Trabalhadores devem criar um perfil em francês no sistema Mon Compte Québec en tête e se candidatar às vagas disponíveis neste link.
  • Estudantes podem se inscrever aqui.

Os candidatos selecionados serão convocados por e-mail no dia 30 de setembro e passarão por entrevistas presenciais em São Paulo nos dias 18 e 19 de outubro.

