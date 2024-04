Câmara dos EUA intima X a prestar informações sobre STF em meio a embate entre Musk e Moraes

O Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos intimou o X (antigo Twitter) a prestar informações sobre as ordens do Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro no que diz respeito à moderação de conteúdo, informou a rede social em comunicado divulgado há pouco.

Segundo a nota, a plataforma respondeu aos questionamentos, com o objetivo de cumprir as obrigações de acordo com a legislação americana.

A intimação acontece em meio aos embates entre o bilionário Elon Musk, dono do X, e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. O empresário defendeu o impeachment de Moraes e chamou o magistrado de "ditador", depois de ter sido incluído no inquérito das milícias digitais, que apura ações contra a democracia nas redes. Musk também ameaçou descumprir determinações do STF.