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Câmara dos EUA barra impeachment de Pete Hegseth, secretário de Defesa de Trump

Por 211 votos a 204, a Casa, de maioria republicana, rejeitou o envio da resolução ao Comitê Judiciário

US Secretary of Defense Pete Hegseth speaks during a meeting with US President Donald Trump and Argentina's President Javier Milei at the White House in Washington, DC, on October 14, 2025. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

US Secretary of Defense Pete Hegseth speaks during a meeting with US President Donald Trump and Argentina's President Javier Milei at the White House in Washington, DC, on October 14, 2025. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Naty Falla
Naty Falla

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Publicado em 10 de novembro de 2026 às 21h11.

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Contexto27s

A Câmara dos EUA rejeitou o impeachment contra Pete Hegseth, secretário de Defesa de Trump. A decisão ocorreu por 211 a 204 votos, mantendo Hegseth no cargo. A manobra ocorre após os democratas ganharem força no Congresso nas eleições de meio de mandato, enfraquecendo a posição de Trump.

A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos barraram nesta terça-feira, 10, uma tentativa de abrir um processo de impeachment contra o secretário de Defesa, Pete Hegseth. O resultado é uma vitória para o presidente Donald Trump, que chega fragilizado depois da vitória dos Democratas nas eleições de meio de mandato.

Por 211 votos a 204, a Câmara, de maioria republicana, rejeitou o envio da resolução ao Comitê Judiciário. Com isso, ficou inviabilizada a votação marcada para esta quarta-feira, que decidiria sobre a apresentação de acusações formais contra o chefe do Pentágono, hoje sob forte pressão.

A manobra acontece uma semana depois de os democratas aumentarem sua força nas duas casas do Congresso, nas eleições de 3 de novembro.

Os republicanos seguem no comando do Congresso até 3 de janeiro, quando tomam posse os parlamentares recém-eleitos. Mas a derrota nas midterms já provocou troca de acusações dentro do partido e enfraqueceu a disciplina da bancada.

Entre os congressistas que não conseguiram se reeleger, há quem esteja disposto a ajustar contas com Hegseth e, indiretamente, com o próprio presidente. Trump, por sua vez, deve enfrentar investigações de todo tipo por parte dos democratas na segunda metade do mandato.

Nesta semana, Hegseth reagiu à tentativa de impeachment e chamou o processo de manobra política. "O remédio adequado para um desacordo sobre políticas é a legislação, é o debate, é a próxima eleição presidencial. Não é entregar o plenário da Câmara e do Senado aos democratas para que possam montar um julgamento-espetáculo contra o presidente e o secretário de Guerra", disse.

Ex-soldado das forças especiais e ex-apresentador de televisão, Hegseth completa pouco menos de dois anos no cargo com um estilo pouco convencional: tem se mostrado mais inclinado a fazer exercícios com os soldados do que a participar de reuniões com a alta cúpula militar.

Também foi o responsável por uma política restritiva de comunicação no Pentágono. Ele tentou limitar a circulação de jornalistas dentro do edifício, e, como consequência, veículos como a AFP decidiram deixar a sala de imprensa.

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