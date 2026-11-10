Câmara dos EUA barra impeachment de Pete Hegseth, secretário de Defesa de Trump

A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos barraram nesta terça-feira, 10, uma tentativa de abrir um processo de impeachment contra o secretário de Defesa, Pete Hegseth. O resultado é uma vitória para o presidente Donald Trump, que chega fragilizado depois da vitória dos Democratas nas eleições de meio de mandato.

Por 211 votos a 204, a Câmara, de maioria republicana, rejeitou o envio da resolução ao Comitê Judiciário. Com isso, ficou inviabilizada a votação marcada para esta quarta-feira, que decidiria sobre a apresentação de acusações formais contra o chefe do Pentágono, hoje sob forte pressão.

A manobra acontece uma semana depois de os democratas aumentarem sua força nas duas casas do Congresso, nas eleições de 3 de novembro.

Os republicanos seguem no comando do Congresso até 3 de janeiro, quando tomam posse os parlamentares recém-eleitos. Mas a derrota nas midterms já provocou troca de acusações dentro do partido e enfraqueceu a disciplina da bancada.

Entre os congressistas que não conseguiram se reeleger, há quem esteja disposto a ajustar contas com Hegseth e, indiretamente, com o próprio presidente. Trump, por sua vez, deve enfrentar investigações de todo tipo por parte dos democratas na segunda metade do mandato.

Nesta semana, Hegseth reagiu à tentativa de impeachment e chamou o processo de manobra política. "O remédio adequado para um desacordo sobre políticas é a legislação, é o debate, é a próxima eleição presidencial. Não é entregar o plenário da Câmara e do Senado aos democratas para que possam montar um julgamento-espetáculo contra o presidente e o secretário de Guerra", disse.

Ex-soldado das forças especiais e ex-apresentador de televisão, Hegseth completa pouco menos de dois anos no cargo com um estilo pouco convencional: tem se mostrado mais inclinado a fazer exercícios com os soldados do que a participar de reuniões com a alta cúpula militar.

Também foi o responsável por uma política restritiva de comunicação no Pentágono. Ele tentou limitar a circulação de jornalistas dentro do edifício, e, como consequência, veículos como a AFP decidiram deixar a sala de imprensa.