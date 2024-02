Biden fará visita à fronteira entre EUA e México no mesmo dia que Trump

A Casa Branca anunciou nesta segunda-feira que o presidente dos EUA, Joe Biden, fará uma rara visita à fronteira dos Estados Unidos com o México, mais especificamente em Brownsville, cidade no Texas, na quinta-feira. A ida do democrata coincide com a do republicano Donald Trump, que desembarcará no mesmo dia em Eagle Pass — a cerca de 521 quilômetros de distância do seu potencial rival nas urnas em novembro.

Durante a viagem, Biden planeja se reunir com a Patrulha de Fronteira, policiais e autoridades locais. Ainda não está claro a que horas do dia ele viajará, ou se fará comentários públicos. Segundo um funcionário à Bloomberg, é esperado que Biden pressione os parlamentares pela aprovação do acordo bipartidário derrubado pelo Senado no início de fevereiro que, entre outras questões, abordava políticas migratórias mais duras. O presidente tem considerado ações executivas que essencialmente impediriam aqueles que cruzam a fronteira de pedir asilo, mas não é esperado nenhum anúncio sobre qualquer nova medida durante sua visita.

A viagem de Trump, por sua vez, foi informada na semana passada rede de notícias CNN. Eagle Pass tem sido o epicentro do recente aumento das travessias. Como estratégia, o candidato favorito do Partido Republicano nas primárias planeja fazer comentários na fronteira para destacar a crise de imigração e jogar a culpa sobre Biden, segundo uma pessoa próxima ao republicano, que não estava autorizada a discutir os planos publicamente, ao The New York Times.

Espera-se que Trump destaque os crimes cometidos por imigrantes em Nova York e em outras cidades, bem como a prisão de um imigrante venezuelano sem documentos no recente assassinato de um estudante de enfermagem de 22 anos na Geórgia, acrescentou a fonte.

De olho em novembro