Ativista anti-Islã é atacado em mercado na Alemanha; policial também ficou ferido

A polícia da Alemanha deteve um agressor na manhã desta sexta-feira, 31, em Mannheim, cidade próxima a Frankfurt. Um crítico do Islã foi atacado com uma faca pelo homem que também feriu um policial. A polícia relatou que o ataque ocorreu por volta das 11h35 na praça do mercado da cidade. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a agressão.

A polícia não conseguiu informar inicialmente o número exato de feridos ou a gravidade dos ferimentos. Uma porta-voz da polícia afirmou que não há perigo para a população. O motivo do crime ainda não está claro.

De acordo com relatos da imprensa local, a vítima seria um conhecido ativista anti-Islã. A revista Der Spiegel e outros veículos de imprensa relataram que o homem é um dos autores da plataforma antimuçulmana PI-News e está sendo monitorado pelo Escritório Bávaro para a Proteção da Constituição, um órgão do governo. As investigações estão em andamento para determinar se o ataque com faca tem motivação política.

Equipes de resgate e um helicóptero chegaram a ser acionados, disse a porta-voz da polícia. A praça do mercado foi isolada. Pelo menos três pessoas ficaram feridas no ataque em Mannheim, de acordo com informações iniciais.

As investigações continuam para esclarecer os motivos do ataque e confirmar a identidade das vítimas. A polícia mantém a segurança no local e pede que a população evite a área até que a situação esteja completamente sob controle.