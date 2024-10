Ataque armado na Caxemira, sob controle da Índia, deixa sete mortos

Homens armados abriram fogo em um canteiro de obras na Caxemira, sob controle da Índia, matando sete pessoas e ferindo várias outras, informou a imprensa local nesta segunda-feira.

O ataque, ocorrido no domingo, 20, é um dos piores do ano contra civis. O chefe do governo do território disputado, Omar Abdullah, classificou o ato como "vil e covarde", enquanto o ministro do Interior indiano, Amit Shah, afirmou que os responsáveis enfrentarão a resposta mais severa possível.

Os atacantes dispararam contra trabalhadores que construíam um túnel para conectar a Caxemira à região Norte de Ladakh.

Entre os sete mortos estava um médico, informou a agência Press Trust of India (PTI), que também mencionou diversos feridos.

A Caxemira, de maioria muçulmana, está dividida entre os rivais Índia e Paquistão desde sua independência do domínio britânico, em 1947, e enfrenta uma insurgência de longa data.