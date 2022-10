Ao menos 32 crianças morreram em tragédia com 125 mortos no estádio da Indonésia

Ao menos 32 crianças morreram no tumulto em um estádio da Indonésia, no qual morreram 125 pessoas, informou à AFP um funcionário do Ministério do Empoderamento das mulheres e da Proteção da Infância.

"De acordo com as últimas informações que recebemos, das 125 pessoas que morreram no acidente, 32 eram crianças, sendo a mais jovem um menino de três ou quatro anos", afirmou Nahar, que como muitos indonésios tem apenas um nome.

O confronto aconteceu no jogo entre Arema e Persebaya, no Estádio Kanjuruhan, na cidade de Malang. Há ainda cerca de 180 pessoas hospitalizadas. Após a batalha em campo, a liga nacional suspendeu a realização de jogos.

A tragédia na cidade oriental de Malang é a segunda pior em estádios registrados no mundo, atrás apenas do ocorrido no jogo entre Peru e Argentina, em Lima, em 1964. No caso da Índia, os torcedores do Arema FC invadiram o gramado do Estádio Karnjurhan depois de equipe ter perdido por 3 a 2 para o Persebaya Surabaya, a primeira derrota para o seu arquirrival em mais de duas décadas. A polícia tentou conter os torcedores e fazer com que eles voltassem às arquibancadas, disparando gás lacrimogêneo depois que dois policiais foram mortos.

Muitas das vítimas foram pisoteadas até a morte ou sufocadas, segundo as autoridades. O vice-governador da província de Java Oriental, Emil Dardak, informou à rede de televisão Kompas TV que o saldo é de 174 mortos. Vários sobreviventes descreveram como os espectadores em pânico se aglomeraram quando o gás lacrimogêneo foi disparado contra eles.

— Os policiais dispararam gás lacrimogêneo, e automaticamente as pessoas correram para sair, empurrando umas às outras, e isso causou muitas vítimas — disse Doni, um espectador de 43 anos que não quis revelar seu sobrenome, à AFP. — Nada estava acontecendo, não havia tumulto. Não sei qual foi o motivo, de repente eles atiraram gás lacrimogêneo em nós. Isso me chocou, eles não achavam que havia crianças e mulheres?

Um diretor do hospital disse à televisão local que um menino de cinco anos estava entre as vítimas. O presidente indonésio, Joko Widodo, ordenou neste domingo uma revisão da segurança nos estádios após a tragédia. Em uma mensagem televisionada, Widodo ordenou que o ministro do Esporte e Juventude, a polícia nacional e a associação local de futebol “realizassem uma avaliação completa das partidas de futebol e dos procedimentos de segurança”.

Imagens capturadas dentro do estádio durante a debandada mostraram grandes quantidades de gás lacrimogêneo e pessoas subindo cercas. Algumas delas carregavam espectadores feridos em meio ao caos.

Outras imagens divulgadas nas redes sociais mostram pessoas gritando obscenidades para os policiais, que se protegiam com escudos. O estádio tem capacidade para 42 mil pessoas e, segundo as autoridades, estava cheio. A polícia indicou que cerca de 3 mil pessoas invadiram o campo.

— Gostaria de enfatizar que [...] nem todos os participantes tiveram comportamento anárquico. Apenas cerca de 3 mil entraram em campo — disse o chefe de polícia da província de Java Oriental, Nico Afinta.

Liga suspensa

Veículos queimados, incluindo um caminhão da polícia, permaneceram do lado de fora do estádio na manhã de domingo. O ministro indonésio de Esportes e Juventude, Zainudin Amali, pediu desculpas pelo incidente e prometeu investigar as circunstâncias da debandada.

— Lamentamos este incidente [...]. É um incidente lamentável que prejudica o nosso futebol numa altura em que os adeptos podem ir ao estádio assistir aos jogos — disse à rede Kompas. — Avaliamos rigorosamente a organização da partida e a presença de torcedores. Vamos proibir novamente a presença de torcedores nas partidas? É isso que discutiremos.

A Federação Indonésia de Futebol (PSSI) suspendeu os jogos de futebol por uma semana, proibiu o Arema FC de sediar jogos em casa pelo resto da temporada e anunciou que enviará uma equipe de investigação a Malang para determinar as causas da tragédia.

— Lamentamos e pedimos desculpas às famílias das vítimas e a todas as partes pelo incidente — disse o presidente da PSSI, Mochamad Iriawan.

Da mesma forma, o presidente da Confederação Asiática de Futebol, Salman bin Ibrahim al Khalifa, disse estar “profundamente emocionado e triste ao ouvir notícias tão trágicas da Indonésia, um país que ama o futebol”. A Indonésia planeja sediar a Copa do Mundo Sub-20 da FIFA em maio em seis estádios do país. O de Malang não está incluído no torneio.

A violência dos torcedores é um problema na Indonésia, onde rivalidades provocaram vários confrontos mortais. Alguns jogos ficam tão tensos que jogadores de grandes equipes precisam viajar para os jogos sob forte guarda.

Veja também:

Rússia "consultará" população para definir fronteiras de regiões anexadas

Ucrânia anuncia libertação de cidade estratégica em região anexada pela Rússia