Acusado de planejar o 11 de Setembro se declara culpado, diz Pentágono

Assim, espera-se agora que Khalid Sheikh Mohammed e dois cúmplices no ataque às torres gêmeas do World Trade Center, Walid Bin 'Attash e Mustafa al-Hawsawi, assumam na semana que vem a responsabilidade pelo atentado na comissão militar da Baía de Guantánamo, em Cuba.

Autoridades do Pentágono não divulgaram os termos do acordo. De acordo com o New York Times, ele inclui a condição dos homens serem poupados de uma condenação à pena de morte.

O acordo dos Estados Unidos com acontece mais de 16 anos após terem sido acusados de serem responsáveis pelos atentados e mais de 20 anos depois dos ataques, quando membros da Al-Qaeda sequestraram aviões comerciais e os lançaram contra as Torres Gêmeas, em Nova York, matando quase 3 mil pessoas.