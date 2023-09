60 milhões de veículos: Feriado prolongado na China espera recorde de trânsito

A China se prepara para enfrentar um congestionamento histórico nas estradas durante o feriado de oito dias do Dia Nacional, conhecido como Golden Week (Semana Dourada, em tradução livre). As autoridades de transporte do país preveem que o número de veículos nas rodovias expressas atingirá a marca incrível de 60 milhões ao longo dos oito dias, estabelecendo um novo recorde.

O pico do tráfego nas estradas é esperado para hoje, com algumas das regiões mais movimentadas incluindo a área de Beijing-Tianjin-Hebei, o Delta do Rio Yangtze, a Grande Área da Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau e o aglomerado de cidades de Chengdu-Chongqing, de acordo com o Ministério dos Transportes. Surpreendentemente, mais de 70% de todas as viagens planejadas envolvem deslocamentos entre diferentes cidades e províncias, conforme relatado pela Agência de Notícias Xinhua.

As empresas de tecnologia também estão acompanhando essa movimentação. A Baidu, responsável por um aplicativo de navegação, prevê um aumento de 80% no tráfego rodoviário em relação ao normal, com os maiores congestionamentos esperados amanhã, por volta das 10 da manhã. A plataforma de mapeamento AutoNavi, por sua vez, prevê que os congestionamentos começaram na quinta-feira, a partir das 15h, atingindo seu ápice hoje, das 10h às 23h.

Além disso, a Didi Chuxing, uma empresa de transporte por aplicativo, antecipa um aumento de 80% na demanda de viagens em comparação com o mesmo período do ano passado. Os três dias mais movimentados devem ser hoje, amanhã e depois de amanhã. Destinos turísticos domésticos, como Pequim, Xangai e Hangzhou, devem ser os mais procurados pelos viajantes, podendo triplicar a demanda de viagens em relação aos dias normais, de acordo com a Didi.

Uma tendência interessante é o aumento substancial nas reservas de aluguel de carros, que cresceram quase seis vezes em relação ao ano anterior. As províncias de Sichuan e Yunnan, bem como a Região Autônoma Uigur de Xinjiang, estão entre os destinos mais populares para aluguel de carros, segundo a empresa de mobilidade Hello.