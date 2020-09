No radar: Brexit, lucro chinês e o que mais move o mercado nesta segunda

Os investidores iniciam a segunda-feira ,28, em tom positivo, embalados por dados da China divulgados no fim de semana e com a recuperação das bolsas europeias, após as recentes perdas por temores sobre os impactos econômicos da segunda onda de coronavírus.

Europa

O aumento de casos de coronavírus na Europa, que pressionou as bolsas globais por toda a última semana, esfriou, com França e Reino Unido reportando números menores no fim de semana. Ainda que os temores sobre a segunda onda de contaminação ainda siga presente, as bolsas europeias apresentam fortes altas neste início de semana, com destaque para o índice DAX, de Frankfurt, que sobe quase 3%.

Brexit

Parte do tom positivo no continente se deve ao início das últimas negociações sobre um possível acordo entre o Reino Unido e União Europeia para a conclusão do Brexit. De acordo com a Bloomberg, existe algum otimismo entre os investidores de que as conversas tenham progresso. Uma pesquisa da Confederação das Indústrias Britânicas (CBI, na sigla em inglês) publicada no jornal The Guardian mostrou que o empresariado local espera que as conversas tenham avanços. Somente 4% das companhias foram favoráveis a uma saída do Reino Unido sem acordo.

Lucro chinês

Divulgado na noite de sábado, o lucro industrial chinês de agosto teve crescimento mensal de 19,1%, ante 19,6% de julho, indicando que a recuperação da atividade segue firme no país. No acumulado do ano, as perdas são de 4,4%.

Como parte da estratégia de expandir sua atuação para além das fronteiras paulistas, a Sabesp anunciou que irá participar de um processo concorrência no estado de Alagoas para a prestação de serviços de água e esgoto na região metropolitana de Maceió.

A Azul recebeu permissão de voo o para seus quatro cargueiros da Embraer E-195. A frota irá se juntar aos dois Boeing 737-400F, passando para seis o número de aeronaves dedicadas exclusivamente à unidade de transporte de cargas da Azul, a Azul Express.

A Copasa informou o mercado que aderiu ao Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU), que tem o objetivo de mobilizar a classe empresarial para adoção de medidas de sustentabilidade e responsabilidade social. “A adesão da companhia demonstra o compromisso de tornar o Pacto Global e seus princípios parte da estratégia, da cultura e das operações da empresa”, afirma.

Na semana

A semana será de agenda econômica cheia, com a divulgação de alguns dos principais dados do mercado financeiro. Na terça-feira, 29, será divulgado o IGP-M no Brasil e à noite, os índices de gerente de compras (PMI, na sigla em inglês) da China. Na quarta, 30, as atenções devem ficar com os dados do instituto ADP, conhecidos como “prévia” do payroll. A partir de quinta, os mercados chineses vão ficar fechados devidos ao feriado de uma semana do Dia Nacional. Sexta-feira, 2, será dia de payroll. No cenário local, os investidores aguardam a entrega da segunda parte da reforma tributária ao Congresso.

Retrospectiva

Na sexta-feira, o Ibovespa, principal índice da B3, fechou em leve queda de 0,01%, em 96.999,38 pontos. O dólar subiu 0,8% e encerrou sendo vendido a 5,554 reais.