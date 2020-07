Ibovespa avança com otimismo sobre temporada de balanços nos EUA

A bolsa brasileira iniciou a semana em alta, puxada pelo otimismo sobre a temporada de balanços que teve início nos Estados Unidos. Nesta segunda-feira, 13, a Pepsi, primeira gingante americana a apresentar resultados do segundo trimestre, superou as expectativas dos analistas. Às 11h10, o Ibovespa, principal índice de ações, subia 0,60% para 100.635 pontos.

Bastante aguardado pelos investidores, o balanços do segundo trimestre vão revelar a dimensão do impacto das medidas de isolamento social nas companhias listadas. Ainda nesta semana, grandes bancos de investimento, como JP Morgan, Goldman Sachs e Credit Suisse, vão divulgar seus resultados. Nos Estados Unidos, os principais índices futuros de ações seguem positivo, dando maior suporte às bolsas de valores do mundo.

Também contribui para a alta dos mercados o otimismo sobre possíveis vacinas contra o coronavírus. Nos EUA, a agência que regula o setor de medicamentos (FDA, na sigla em inglês) deu status de “fast-track” a duas potenciais vacina que vêm sendo desenvolvidas pela Pfizer em parceria com a BioNTech, o que deve facilitar os processos de aprovação.

“Mercados seguem em tom positivo na esteira de sinalização de vacina para o final do ano e sinais de retomada da economia americana a serem obtidas na divulgação dos resultados”, afirma o relatório matinal da Exame Research.

Apesar do cenário favorável às ações, o contínuo aumento do número de casos de Covid-19 nos Estados Unidos ainda mantém doses de cautela entre os investidores, após o estado da Flórida apresentar mais de 15.000 novos infectados na véspera, registrando novo recorde para um estado americano.

Na bolsa, a alta do Ibovespa é impulsionada especialmente pelas ações da Vale, que têm o maior peso no índice. Os papéis da mineiradora avançam quase 4% nesta manhã, tendo como pano de fundo a apreciação do minério na China, que subiu e encerrou acima dos 105 dólares. As ações da CSN e da Gerdau lideram as as valorizações do Ibovespa, subindo 7,4% e 4,2%, respectivamente.

“Acreditamos que esse moviemnto de alta é explicado pelo aumento da oferta de crédito para produtores de aço chineses”, afirma o relatório da área de Research da Exame.

Gustavo Bertotti, economista da Messem, também ressalta que a valorização do dólar também pode favorecer as siderúrgicas tendo em vista que parte da produção é destinada para o exterior. Apesar do clima positivo no mercado acionário, no câmbio, o real segue o movimento global de desvalorização de moedas emergentes.