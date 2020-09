Dólar recua com dados da China e expectativa de pacote trilionário nos EUA

O dólar recua contra o real nesta segunda-feira, 28, com o maior apetite por risco de investidores internacionais. No radar, dados econômicos da China e expectativa de aprovação de um novo pacote de estímulos nos Estados Unidos justificam o bom humor nos mercados globais. Às 9h13, o dólar comercial caía 0,4% e era vendido por 5,531 reais.

No fim de semana, a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi afirmou que ainda vê a possibilidade de um pacote estímulo de 2,4 trilhões de dólares ser aprovado nesta semana, após as negociações terem se arrastado por cerca de dois meses.

A falta de estímulos econômicos tem sido um dos principais motivos que explicam a desaceleração da atividade econômica americana, que voltou a registrar aumento dos pedidos de seguro desemprego em meados de setembro.

“A expectativa de que o pacote seja aprovado diminui a aversão ao risco no mercado, o que penaliza o dólar por se uma moeda defensiva. Com mais dinheiro chegando, a recuperação econômica tende a ser mais breve”, afirma Jefferson Ruik, diretor de câmbio da Correparti.

Também no fim de semana, foi divulgado o lucro das indústrias chinesas, que cresceu 19,1% em agosto na comparação mensal, confirmando o quarto mês consecutivo de alta. No acumulado do ano, a queda ainda é de 4,1%.

Expectativas de um Brexit com acordo também endossam o tom positivo no mercado. No Reino Unido, a libra esterlina se valoriza mais de 1% frete ao dólar e 0,8% perante o euro.

O índice Dxy, que mede o desempenho da moeda americana contra pares desenvolvidos cai 0,4%. Perante divisas emergentes, o dólar opera de forma mista.

No último pregão, o dólar havia fechado em alta de 0,8% contra o real, cotado a 5,554 reais.