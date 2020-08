Dólar avança mesmo após decisão da Câmara sobre veto presidencial

O dólar apresentava alta contra o real no pregão desta sexta-feira, ampliando os ganhos registrados na véspera em meio a nervosismo sobre a saúde fiscal do Brasil mesmo depois que a Câmara dos Deputados manteve o veto presidencial que proíbe a concessão de reajuste a servidores públicos.

Às 13h34, o dólar avançava 0,64%, a 5,590 reais na venda.

Na véspera, o dólar à vista registrou alta de 0,42%, a 5,554 reais na venda, maior patamar desde 22 de maio.

Neste pregão, o Banco Central realizará leilão de swap tradicional para rolagem de até 12 mil contratos com vencimento em março e julho de 2021.

Dólar alto

Para Sidnei Nehme, economista e diretor NGO corretora de câmbio, o desempenho do dólar é o fator que demonstra mais imediatamente os reflexos de preocupação do mercado com o agravamento da questão fiscal. Para ele, na medida em que aumenta a percepção de risco, repercute no preço do dólar fazendo com que se desloque do comportamento externo da moeda americana. “Não como como reflexo de aumento de saídas no mercado à vista, mas de proteção com aumento de demanda no mercado futuro, que se antecipa a todos demais.”

O economista afirma ainda que câmbio mais alto era um objetivo do governo, que visava tornar o país mais atraente e barato aos investidores estrangeiros. Entretanto, ele acrescenta que o objetivo não teve sucesso porque não implementou o programa de privatizações, mas acabou ajudando o setor exportador, em especial o agronegócio.

“Não teve recíproca como estímulo à indústria nacional na substituição do produto importado já que a mesma não se mostrou sensibilizada para realizar investimentos, e, agora tudo se debita um pouco a crise da pandemia do coronavírus.”