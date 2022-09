Santander leiloa 200 imóveis com lances a partir de R$ 44 mil

O Santander, em parceria com a Mega Leilões, realizará um leilão de imóveis comerciais e residenciais em 17 estados brasileiros no dia 26 de setembro, a partir das 14h, de forma virtual.

São casas, apartamentos, terrenos, lotes comerciais e rurais nos estados do Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.

O pagamento do valor de arremate dos imóveis poderá ser feito à vista (sem descontos), com possibilidade de usar o FGTS (para propriedades desocupadas) como entrada e financiamento do restante do lance em até 420 parcelas, com taxa de 9,49% ao ano e somada à taxa referencial (TR).

Os imóveis residenciais que estiverem ocupados nas capitais também terão acesso ao Mega Benefício, isto é, a desocupação será por conta do leiloeiro, ou terão reembolso de até R$ 5.000 com ITBI, escritura e registro.

Oportunidades em destaque

Entre os lotes em destaque, está um apartamento com 52 m² de área construída, localizado no bairro de Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro (RJ), com lance mínimo de R$ 44,3 mil.

Outro destaque é uma residência com 1.140 m² de área construída, localizada no complexo condominial Tamboré I, em Barueri (SP), sem garagem, com lance inicial de R$ 11 milhões.

Como participar

Para participar do leilão, é necessário fazer um cadastro no site da Mega Leilões, ler o edital em questão e se habilitar para a sessão a ser realizada no dia 26 de setembro, às 14h.

