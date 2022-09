Antes de ser rei, Charles III ganhava milhões como proprietário de terras

Antes de se tornar o novo rei da Inglaterra, boa parte da renda de Charles III era proveniente de seu título de Duque de Cornualha, segundo o site Fox Business. Situado no litoral, no extremo sudoeste da Inglaterra, o condado onde o ducado está localizado é um destino de férias.

Um ducado é um estado privado que serve como fonte de renda para o herdeiro da monarquia. Ele foi criado em 1337 pelo rei Eduardo III como forma de sustentar seu filho, o príncipe Eduardo. Um título de duque inclui honrarias e propriedade de terras.

Até a sua coroação, o ducado dava a Charles III uma renda anual de 27,5 milhões de dólares, que ele utilizava para o seu próprio sustento, o de sua esposa, Camilla, e seus filhos, príncipes William e Harry e respectivas famílias. Estima-se que o patrimônio total do novo rei da Inglaterra seja de 1,5 bilhão de dólares.

As leis do ducado tornavam Charles III o maior proprietário de terras da Inglaterra: um total de cerca de 135 mil acres, que se espalha por 23 condados. As terras incluem o aluguel de 600 unidades residenciais e mais de 700 arrendamentos agrícolas, o equivalente a 13% das terras do condado.

Charles III era Duque de Cornualha desde 1952, quando sua mãe, a rainha Elizabeth II, morta na quinta-feira, dia 8, foi coroada rainha.