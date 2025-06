Por que as ações da Plano&Plano podem ser 'a bola da vez', segundo Itaú BBA

Os analistas do Itaú BBA passaram a acreditar no potencial de valorização da Plano&Plano (PLPL3). Após revisões em suas projeções, a instituição reiterou sua recomendação de outperform para a ação. A esperança está no forte desempenho esperado da empresa nos próximos anos.

Atualmente, a construtora é considerada uma das opções mais descontadas do mercado imobiliário de baixa renda — uma diferença de aproximadamente 20% em relação a empresas como Cury (CURY3) e Direcional (DIRR3), queridinhas do mercado.

E as perspectivas para 2026 são ainda mais favoráveis, com um a relação entre preço e lucro da ação projetado de 5,6x e um rendimento de dividendos de 7%. Este cenário faz com que a ação da companhia se torne uma das mais atraentes para investidores que buscam oportunidades no setor.

Apesar da concorrência com empresas de maior visibilidade, a Plano ainda apresenta um fluxo de liquidez mais restrito. Na opinião dos analistas do banco, isso leva os investidores a negligenciar o valor da ação. Contudo, conforme os papéis dessas empresas preferidas atingem novas máximas de avaliação, a PLPL3 começa a ser vista com mais atenção, principalmente por fundos que não enfrentam limitações de liquidez.

Para o Itaú BBA, a empresa está no caminho certo para se beneficiar de uma reviravolta no fluxo de investimentos, com a expectativa de um crescimento robusto no médio prazo.

As 'jogadas de mestre' da Plano&Plano

A gestão da companhia demonstra confiança no setor de baixa renda, especialmente na cidade de São Paulo, onde a demanda continua robusta, mesmo com o aumento da oferta nos últimos dois anos.

A Plano&Plano projeta superar R$ 4 bilhões em VGV (valor geral de vendas) até 2025 e estima um crescimento anual de R$ 800 milhões até estabilizar esse valor em torno de R$ 7 a 8 bilhões. A empresa se baseia em sua estratégia de diversificação de produtos e consistência nas entregas para atingir essa meta, com foco nas faixas 1 e 2 do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, que representam grande parte do seu banco de terrenos.

A expansão de projetos para terrenos de maior escala foi uma estratégia importante para acelerar as vendas. Os analistas alertam, no entanto, que essa expansão trouxe desafios: a Plano pode ser mais impactada devido ao porte de seus empreendimentos, que demandam mais tempo para aprovação.

Apesar disso, o banco destaca em relatório a capacidade de engenharia da companhia, somada à contratação crescente de profissionais para lidar com a escassez de mão-de-obra no mercado. Além disso, sua posição no banco de terrenos cresceu substancialmente, passando de R$ 13,3 bilhões no primeiro trimestre de 2024 para R$ 31,2 bilhões no primeiro trimestre de 2025. Esse aumento no banco de terrenos, aliado à padronização dos projetos, deve conferir à empresa uma vantagem competitiva no mercado.

Embora a diversificação geográfica não esteja contemplada nos planos de lançamentos imediatos da empresa, a gestão não descarta essa possibilidade para o futuro. A Plano avalia com cautela a expansão para novas regiões, focando somente nas que ofereçam escalabilidade e atendam aos padrões operacionais. Para os analistas do Itaú BBA, esse movimento estratégico pode trazer novos resultados positivos, especialmente no médio prazo.

Os analistas projetam que a companhia deverá registrar um crescimento composto anual de 11% nos lançamentos nos próximos três anos, e de 20% no lucro líquido. Esses números indicam um caminho promissor para a empresa, que pode atrair mais investidores à medida que o crescimento se torne mais evidente nas projeções operacionais.

A recomendação dos analistas do Itaú BBA é clara: Plano&Plano é uma aposta promissora para quem busca aproveitar o crescimento do setor imobiliário de baixa renda.