Exclusivo: Caixa reforçará oferta de crédito no varejo e atacado após lucro de R$ 4,9 bilhões

A Caixa reforçará a oferta de crédito no varejo e no atacado ao longo de 2025, afirmou a EXAME o presidente do banco público, Carlos Vieira. A ampliação na concessão de empréstimos se dará após a instituição financeira anunciar nessa quarta-feira, 4, um lucro líquido de R$ 4,9 bilhões no primeiro trimestre de 2025.

O resultado representa um crescimento de 71,5% em comparação ao primeiro trimestre de 2024 e o ROE chegou a 11,8%, uma alta de 2,8 pontos percentuais em 12 meses.

"No varejo o foco será micro e pequenas empresas, além do consignado e o crédito para o trabalhador. No atacado, nós desejamos crescer muito junto as empresas, principalmente sendo uma alternativa para formação de equity em frentes como aquisição de debentures ou colocação de papéis no mercado de capitais", disse Vieira.

A carteira de crédito da Caixa totalizou em março de 2025 um saldo de R$ 1,266 trilhão, um crescimento de 10,7% sobre março de 2024. De janeiro a março, a originação de crédito chegou a R$ 151,5 bilhões, alta de 5,7% em relação ao mesmo período do ano passado.

Liderança habitação

O saldo da carteira de crédito imobiliário da Caixa em março chegou a R$ 850,4 bilhões, 12,7% maior que no mesmo mês de 2024. A participação de mercado do banco público foi de 66,8%. Nos três primeiros meses do ano, foram contratados R$ 49,3 bilhões para o financiamento da casa própria, alta de 4,6%.

Segundo o banco público, foram financiados 164,2 mil imóveis, beneficiando 656,7 mil pessoas com acesso à moradia própria

"Queremos crescer também na parte de Asset, fazendo a gestão de ativos de terceiros e manter a posição de liderança na habitação. Esses são os desejos do ponto de vista de crescimento", disse Vieira.

Expansão do microcrédito

Outra meta traçada por Vieira é tornar a Caixa um dos principais bancos na oferta de microcrédito no Brasil.

"Queremos nos tornar um dos principais players de microcrédito no Brasil. Temos um desafio imenso nesse segmento, mas a Caixa está se preparando cada vez mais para ser um dos principais players do microcrédito no Brasil", disse.