Novo modelo pode mudar mercado hipotecário nos EUA; ação de empresa sobe 18%

A Fair Isaac Corporation (FICO) anunciou um novo modelo que permite aos credores hipotecários comprar pontuações de crédito diretamente da empresa, sem passar pelas agências tradicionais Experian, Equifax e TransUnion. As informações são do The Wall Street Journal.

O movimento impactou o mercado: as ações da FICO fecharam em alta de quase 18%, nesta quinta-feira, 2, enquanto os papéis das agências caíram até 10%.

De acordo com informações do WSJ, o programa tem o objetivo simplificar o processo para revendedores tri-merge, que tradicionalmente precisavam ter pontuações combinadas das três agências.

Agora, cada pontuação poderá ser comprada diretamente da FICO por US$ 4,95 — preço equivalente ao cobrado pelas agências, mas com potencial para reduzir margens de lucro intermediárias.

Para especialistas, a iniciativa representa uma das maiores mudanças no sistema de pontuação de crédito em décadas, em um contexto de maior escrutínio regulatório do governo Trump.

No início de 2025, a Agência Federal de Financiamento Imobiliário (FHFA) autorizou o uso do VantageScore — concorrente da FICO — para hipotecas garantidas pelo governo, rompendo parte do monopólio da empresa sobre o mercado hipotecário de US$ 13 trilhões.

Potenciais impactos para o mercado hipotecário

Apesar de permitir a compra direta da pontuação, os revendedores ainda precisarão adquirir os relatórios de crédito das agências tradicionais, pois a FICO não tem acesso aos dados completos dos consumidores. A economia de custos para credores e tomadores dependerá da adesão das agências e dos revendedores ao novo modelo.

Reguladores imobiliários destacaram ao WSJ o potencial da iniciativa para reduzir custos e aumentar a acessibilidade do mercado imobiliário. Nas redes sociais, Bill Pulte, diretor da FHFA, chamou o programa de FICO de “primeiro passo” e incentivou medidas criativas por parte das agências de crédito e do VantageScore.

Já em um comunicado, Bob Broeksmit, presidente-executivo da Mortgage Bankers Association, classificou a medida como “um passo na direção certa”, mas alertou que ainda não é possível prever se haverá redução material de custos.