MRV vende ativos da Resia com desconto e mercado reage: ações caem

MRV (MRVE3) informou nesta sexta-feira, 27, que sua informou nesta sexta-feira, 27, que sua subsidiária nos Estados Unidos, Resia, arrecadou US$ 62 milhões (R$ 338 milhões) de desinvestimentos no primeiro trimestre de 2025 — referentes ao projeto Dallas West e do terreno de Weatherford. O valor, no entanto, ficou abaixo das expectativas , que eram de US$ 66 milhões. Com isso, as ações da incorporadora caíam cerca de 2% nesta tarde.

Em relatório, analistas do JP Morgan afirmaram que a diferença está provavelmente relacionada ao terreno de Palmetto , mencionado no relatório do primeiro trimestre, mas não no comunicado divulgado hoje pela companhia. Para o banco, notícia já era amplamente esperada pelo mercado, já que as ações da MRV subiram 12% nos últimos 30 dias, enquanto o Ibovespa caiu 2%.

O valor arrecadado com a venda da operação nos EUA é inclusive menor que o consumo de caixa da Resia no primeiro trimestre deste ano, de US$ 64 milhões. A MRV na totalidade, por sua vez, registrou um consumo de caixa de R$ 373 milhões no mesmo período.

Embora abaixo do esperado, a arrecadação com o desinvestimento deve gerar uma redução de aproximadamente 6% na dívida líquida da companhia — ou 3,5% do valor da empresa.

O desinvestimento da Resia faz parte de um plano estratégico da MRV para simplificar operações, reduzir a alavancagem e melhorar a geração de caixa do grupo. A subsidiária nos Estados Unidos vinha apresentando uma queima significativa de caixa e alta alavancagem, o que motivou a companhia a adotar uma postura mais conservadora e racionalizar os ativos da Resia.

O plano inclui vendas totais de US$ 800 milhões até o final de 2026, com uma redução de US$ 480 milhões em sua dívida líquida. Cerca de US$ 115 milhões de desinvestimentos já foram feitos.