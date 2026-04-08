MRV vê melhor momento da história para habitação popular: 'Agora é a hora'

O redesenho do Minha Casa, Minha Vida (MCMV) abriu uma janela rara para o mercado de habitação popular. Para Edmil Antonio, diretor de crédito e relacionamento institucional da MRV (MRVE3), a combinação de juros mais baixos, subsídios elevados e regras mais amplas criou um ambiente sem precedentes recentes.

“É o melhor momento da história para o sistema de habitação popular”, afirma o executivo à EXAME.

A leitura parte de um ponto central: o programa passou a funcionar como uma engrenagem mais eficiente entre política pública e crédito. Na prática, mais famílias conseguem financiar — e em melhores condições. Edmil resume o mecanismo como um “relógio”: a queda dos juros amplia o valor financiável, enquanto o subsídio cobre a diferença que a renda não alcança.

“Você junta juros mais baixos com subsídio maior e traz milhões de pessoas para dentro do sistema financeiro”, diz.

Esse movimento ganhou força com as mudanças aprovadas pelo Conselho Curador do FGTS, que ampliaram limites de renda e tetos dos imóveis, reposicionando o programa também para parte da classe média.

Na prática, a Faixa 1 passou de R$ 2.850 para R$ 3.200, enquanto a Faixa 4 alcança famílias com renda de até R$ 13 mil. No topo, os imóveis podem chegar a R$ 600 mil — abrindo espaço para produtos antes fora do programa.

A ampliação de acesso já se reflete no mercado. Em algumas capitais, o MCMV concentra a maior parte dos lançamentos, sinalizando uma mudança estrutural na oferta. Ainda assim, para a MRV, o principal efeito está menos no volume e mais no perfil do comprador.

Famílias antes excluídas — por renda ou falta de crédito — passam a acessar financiamento com juros subsidiados.

Esse avanço da demanda traz uma consequência direta para as construtoras, sobretudo a necessidade de previsibilidade. Com ciclos longos, que vão da compra do terreno à entrega das chaves, o setor depende da visibilidade sobre recursos para definir o ritmo de lançamentos.

É nesse ponto que entra a discussão sobre um novo aporte ao programa. O governo avalia liberar cerca de R$ 10 bilhões adicionais ao MCMV, entre subsídios e financiamento.

Para o executivo da MRV, o timing desses recursos é determinante. “O recurso disponível hoje é mais fomentador do que uma promessa futura”, afirma Edmil.

O número ganha relevância diante da escala do programa: os subsídios do FGTS somaram cerca de R$ 11,6 bilhões em 2025 e devem chegar a R$ 12,5 bilhões em 2026, enquanto o Fundo Social, cotado como reforço, tem orçamento de R$ 30,9 bilhões.

Com previsibilidade, empresas destravam projetos, contratam obras e aceleram lançamentos. Sem isso, o movimento se inverte.

Para o comprador, porém, a lógica é outra — e mais imediata. No crédito imobiliário, a taxa contratada é fixa ao longo de todo o financiamento, que pode superar 30 anos. Isso transforma a decisão de compra em uma trava de condições.

Somam-se a isso os subsídios, que funcionam como ganho direto de renda. Em alguns casos, chegam a R$ 55 mil — valor relevante para famílias de menor renda.

Adiar a compra pode significar perder enquadramento em faixas mais vantajosas ou enfrentar preços mais altos.

Esse cenário já aparece nos números das empresas. A demanda mais forte acelera vendas e facilita o repasse para os bancos, etapa central para o caixa. Ainda assim, o ponto de atenção permanece.

Relatórios de BTG Pactual e Itaú BBA indicam que, apesar do avanço operacional, a geração de caixa segue pressionada no curto prazo. A MRV registrou queima de caixa na operação brasileira no primeiro trimestre, parcialmente compensada pela subsidiária americana Resia.

O desafio agora é transformar o crescimento em geração consistente de caixa. A expectativa do mercado é que o novo ciclo do MCMV ajude nesse processo — à medida que os projetos avançam e os repasses ganham tração.