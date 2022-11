MRV oferece desconto de até R$ 4 mil para compra do imóvel

A MRV (MRVE3) realiza ação promocional que dá desconto de até R$ 4 mil na compra de imóveis neste final de ano. Apresentando o comprovante de renda, o trabalhador autônomo ou com carteira assinada recebe um desconto na entrada do imóvel na mesma quantia que o seu salário, no limite máximo de R$ 4 mil.

A ação, chamada de Décimo Terceiro Antecipado, inclui mais de 41 mil imóveis, de 425 empreendimentos da companhia.

Em São Paulo, são 12.682 unidades, presentes nas cidades de Araçatuba, Araraquara, Bauru, Botucatu, Campinas, Catanduva, Franca, Guarulhos, Jundiaí, Limeira, Marília, Mirassol, Mogi das Cruzes, Pindamonhangaba, Piracicaba, Poá, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santa Bárbara D'Oeste, Santo André, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, Sorocaba, Suzano e Votorantim, com preços a partir de R$ 160,990 -- faixa que permite o financiamento em até 35 anos, via programa Casa Verde e Amarela (CVA).

Todos os imóveis que compõem a ação de vendas já podem ser consultados no site da MRV.

Como participar

Para participar da promoção, basta ir até um ponto de venda MRV ou acessar o site da companhia. No local, o cliente poderá realizar simulações de financiamento.

Os interessados devem levar CPF, carteira de identidade, comprovante de residência e de renda, além de extratos bancários, necessários para fazer a análise do crédito.