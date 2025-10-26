Mercado Imobiliário

Patrocínio:

Design sem nome (3)

Moro no sítio da minha mãe falecida. Quando configura usucapião?

Especialista responde dúvida de leitores; envie você também suas perguntas

Minha mãe faleceu já tem 5 anos e eu moro no sítio que era dela já tem 4 anos. Isso já configura usucapião? (Imagem gerada por IA/Reprodução)

Minha mãe faleceu já tem 5 anos e eu moro no sítio que era dela já tem 4 anos. Isso já configura usucapião? (Imagem gerada por IA/Reprodução)

Marcelo Tapai
Marcelo Tapai

Especialista em Direito Imobiliário

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 08h00.

Última atualização em 26 de outubro de 2025 às 15h38.

Minha mãe faleceu já tem 5 anos e eu moro no sítio que era dela já tem 4 anos. Isso já configura usucapião?

Resposta de Marcelo Tapai, advogado especialista em direito imobiliário:  A simples posse do bem não é o suficiente para pleitear a usucapião.

Para compreendermos a viabilidade da usucapião por herdeiro, é fundamental analisar os requisitos legais. Entre eles está a necessidade de ter mantido a posse do imóvel durante 10 ou 15 anos (a depender do caso) sem ter compartilhado com os demais herdeiros ou com o espólio do falecido.

Além disso, deve a posse ser mansa e pacífica, o que implica na inexistência de qualquer manifestação em contrário de quem tenha legítimo interesse.

Por fim, é requisito indispensável que o possuidor tenha a intenção de dono, como o comportamento do Herdeiro, o qual deve ter agido como se fosse o dono do imóvel, realizando benfeitorias, pagando impostos e taxas, e demonstrando publicamente a sua intenção de adquirir a propriedade.

Caso os herdeiros tenham ciência da ocupação e não tomem providências para reivindicar a posse do bem, o morador pode ter direito à propriedade por meio da usucapião.

Tem alguma dúvida sobre imóveis, locação ou venda? Envie suas perguntas para exameinvest@exame.com

Acompanhe tudo sobre:Mercado imobiliárioImóveisHerança

Mais de Mercado Imobiliário

'Mansão' no topo de prédio histórico de SP é vendida por R$ 3 milhões

Hotel Nacional, ícone de Brasília, vai ser reformado; veja fotos

Nos edifícios de luxo, a vaga de carro agora é dentro do apartamento: veja fotos

Juros precisam cair para classe média comprar mais imóveis, diz presidente da CBIC

Mais na Exame

Casual

Quanto João Fonseca lucrou com o ATP 500? Prêmio pode chegar a R$ 3 mi

ESG

Repensando a confiabilidade da transmissão elétrica frente ao clima extremo

Negócios

'Robin Hood' dos virais: a ideia desses gêmeos de 28 anos já vale milhões

Mundo

Fracassa a primeira tentativa de formar um governo no Kosovo