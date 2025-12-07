Mercado Imobiliário

Patrocínio:

Design sem nome (3)

Mora na casa do meu já pai falecido, sem escritura. É possível vender o imóvel?

Especialista responde dúvida de leitores; envie você também suas perguntas

Tem alguma dúvida sobre imóveis, locação ou venda? Envie suas perguntas para a EXAME (Exame)

Tem alguma dúvida sobre imóveis, locação ou venda? Envie suas perguntas para a EXAME (Exame)

Marcelo Tapai
Marcelo Tapai

Especialista em Direito Imobiliário

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 08h00.

Moro na casa de meu pai, que já é falecido 25 anos. No entanto, a casa não tem escritura, somente o contrato de compra registrado em cartório, que está em nome do meu pai. Eu, filho dele, posso vender o imóvel?

Resposta de Marcelo Tapai, advogado especialista em direito imobiliário: Quando uma pessoa falece é preciso abrir o processo de inventário, mesmo que haja apenas um herdeiro. Não há como transferir a herança, independentemente de quantos bens foram deixados, sem essa formalidade.

E, enquanto não for finalizado o inventário, os herdeiros não podem comercializar nenhum bem deixado pelo falecido.

Com relação ao imóvel, legalmente o proprietário é aquele que consta na matrícula. É comum as pessoas confundirem escritura com matrícula. A escritura na verdade é uma espécie de “contrato”, revestido com formalidades legais que indica que houve a venda do imóvel e serve para indicar para o Cartório de Registros de Imóveis que determinado bem foi vendido. Então, de posse desse

documento, é realizado o registro na matrícula pelo Oficial de Registo e aquele indicado no documento é o proprietário.

Tem alguma dúvida sobre imóveis, locação ou venda? Envie suas perguntas para exameinvest@exame.com

Acompanhe tudo sobre:Mercado imobiliárioHerança

Mais de Mercado Imobiliário

JHSF capta R$ 780 milhões para fundo imobiliário 'puro sangue' de shoppings

O shopping ficou pequeno: Outback vai às ruas de SP com megaloja

Hamburgueria icônica de SP, Milk Mellow prepara venda de terreno na zona sul

Spin-off da Cyrela usa IA para oferecer 'experiência de hotel' em shopping popular

Mais na Exame

EXAME Agro

O drama das árvores de Natal nos EUA — um setor de US$ 550 milhões em crise

Ciência

As coincidências que unem Hawking, Einstein e Galileu

Esporte

De 'patinho feio' ao sucesso: como o Mirassol surpreendeu o futebol brasileiro

Pop

Diretor de Batman defende ator após crítica de Tarantino