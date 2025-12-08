Em Goiânia, até o esqui chega à 'rodovia dos condomínios'

Ela é uma rodovia. Mas, diferente de tantas outras que cortam o Brasil, carrega como símbolo condomínios horizontais de luxo em vez de caminhões de carga. Em partes, isso se deve ao fato da GO-020 conectar Goiânia, no Goiás, até Minas Gerais, representando praticamente uma ponte ao Sudeste. Mas não há como negar que a capital goiana criou o seu próprio mercado de alto padrão.

“O reconhecimento de Goiânia como referência em qualidade de vida, a vinda de estudantes de diversas regiões e a forte influência do agronegócio, que aquece a economia e impulsionado investimentos, colocam a cidade em posição de destaque no cenário nacional. Com isso, o público está cada vez mais atento a detalhes, curadoria e experiências que entregam exclusividade de verdade, e isso impulsiona o segmento de luxo na capital”, afirma o CEO da Partini Urbanismo, Adriano Carrijo.

Agora, a rodovia recebe em um de seus últimos grandes terrenos o Opus Altana, uma parceria da Partini com a Opus. O condomínio traz diferenciais inéditos para a capital, como a primeira quadra de tênis coberta e um simulador indoor de esqui em área residencial fechada.

1 /7 Opus Altana traz a Goiânia um simulador indoor de esqui, integrado a um complexo de experiências imersivas, que oferece ainda simulador de corrida de Fórmula 1 e multijogos de última geração. (Opus Altana Esqui Goiânia GO-020)

2 /7 (OPUS_GO020_G1_09_CMPLX_POLI_PLAYGROUND)

3 /7 Além da quadra coberta de saibro, o Altana terá outras três quadras de tênis (OPUS_GO020_G1_08_CMPLX_POLI_QUADRA_POLIESPORTIVA)

4 /7 A GO-020 recebe em um de seus últimos grandes terrenos o Opus Altana, uma parceria da Partini com a Opus. (OPUS_GO020_G1_06_CONDOMINIO_DRONE)

5 /7 São cerca de 220 mil metros quadrados de áreas verdes, o equivalente a mais de 25% do terreno total. (OPUS_GO020_G1_05_COMPLEXO_SOCIETY_01)

6 /7 O Altana conta com praça de 8 mil metros quadrados com espelho d’água, bangalôs de contemplação e gramado de 2 mil metros quadrados voltado para convivência, feiras e eventos. (OPUS_GO020_G1_04_PET_PLACE_03)

7/7 O projeto ocupa um terreno de 849 mil metros quadrados, dos quais 117 mil metros quadrados são de área de preservação permanente, com nascente e lago natural, e os lotes partem de 600 metros quadrados. (OPUS_GO020_G1_01_CIRCUITO_PARQUE_APP)

O projeto ocupa um terreno de 849 mil metros quadrados, dos quais 117 mil metros quadrados são de área de preservação permanente, com nascente e lago natural, e os lotes partem de 600 metros quadrados.

O Altana conta com praça de 8 mil metros quadrados com espelho d’água, bangalôs de contemplação e gramado de 2 mil metros quadrados voltado para convivência, feiras e eventos. Na mesma área, um complexo reúne academia panorâmica climatizada, spa, sala de pilates, espaço de recuperação muscular e academia exclusiva para crianças.

A proposta esportiva é um dos principais diferenciais. Além da quadra coberta de saibro, o Altana terá outras três quadras de tênis, incluindo piso rápido, além de quadras de pickleball, quadras de areia com conceito de praia, três campos de futebol society e uma poliesportiva com paisagismo de Abbud. Uma pista de cooper de 4,8 km percorre todo o sistema viário e se integra às áreas verdes do condomínio.

A principal inovação no lazer, no entanto, é o simulador de esqui, que será integrado a um complexo imersivo com simulador de Fórmula 1 e multijogos de última geração.

Segundo Carrijo, trata-se do primeiro simulador do tipo em um condomínio fechado fora de São Paulo. “É um projeto pensado para um público apaixonado por esportes, especialmente de inverno, que busca uma vivência sensorial inédita sem sair da cidade”, afirma.

São cerca de 220 mil metros quadrados de áreas verdes, o equivalente a mais de 25% do terreno total. Do total, 117 mil metros quadrados são de preservação permanente, com paisagismo voltado à biodiversidade do Cerrado e plantio de mais de 7 mil mudas nativas.