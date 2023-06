Mansões, coberturas e até ilhas: a imobiliária de luxo que facilita a entrada do gringo no Brasil

Para quem deseja criar um negócio de luxo para estrangeiros no Brasil, nada melhor do que Copa e Olimpiadas como chamariz. Entre 2014 e 2016, os turistas estrangeiros lotaram os hotéis, e os mais abastados causaram uma escassez das locações de alto padrão, que não estavam preparadas para a demanda. Foi essa procura que impulsionou o crescimento da WhereInRio, imobiliária boutique focada no mercado de luxo.

“Ter trabalhado muito na Copa e nas Olimpíadas me ajudou a criar uma rede: hospedei chefes de Estado, estrelas internacionais de esporte e música. Mesmo sendo uma cidade grande, o Rio de Janeiro não tinha tantos hotéis 5 estrelas à época”, disse o belga Frédéric Cockenpot, fundador da WhereInRio.

Cockenpot chegou ao Rio em 2007, ano em que fundou a WhereInRio de olho na demanda estrangeira para o mercado de locação de luxo por temporada. O negócio cresceu, e hoje tem uma carteira de 500 imóveis para venda e cerca de 200 propriedades para locação, com valores que podem chegar aos R$100 milhões – 60% da carteira movimenta entre R$ 3 e R$ 10 milhões. São mansões, apartamentos, coberturas e até ilhas. Uma das joias da carteira, a Ilha do Japão, está à venda por US$ 13 milhões (aproximadamente R$ 63 milhões).

Existem também os clientes que buscam propriedades apenas para investir; alguns chegam a fazer operações sem visitar o imóvel e nem pisar no Brasil. Cockenpot avalia que 20% dos negócios são fechados da WhereInRio são fechados de forma completamente remota, com visitas virtuais. A imobiliária oferece o serviço de “property hunter”: os caçadores de imóveis avaliam as oportunidades e oferecem as melhores opções. A compra do imóvel é feita em nome do cliente e a WhereInRio assume, na sequência, a administração da propriedade, que pode ser colocada para venda ou locação. A personalização continua com um contador dedicado à maximizar o retorno do investimento.

O serviço segue o modelo boutique, que mantém o negócio focado em uma gama menor de clientes, com atendimento personalizado. E, na WhereinRio, a personalização “não tem limites”, segundo seu fundador. O foco é atender todas as solicitações do cliente, em um serviço de concierge. Os principais serviços incluem motoristas e babás bilíngues, aluguel de barcos e helicópteros, reserva de voos em jatos particulares e comerciais, chef privado, organização de eventos e vivências de bem-estar, com serviços como yoga. Ou qualquer outra demanda que o cliente porventura tenha.

“É uma relação de confiança. Tivemos um episódio em que a cliente esqueceu o vestido que gostaria de usar em um evento e pediu que a peça fosse buscada em Nova York – não confiava em mandar o vestido sem acompanhamento. Buscamos a peça em 24 horas”, contou Cockenpot. O objetivo, segundo o fundador, é ser uma solução global.

Quem é o cliente da WhereInRio

Os clientes da WhereInRio se dividem entre fundos de investimento e investidores individuais. O perfil inclui principalmente altos executivos e suas famílias, consulados e embaixadas. Os estrangeiros ainda são maioria, especialmente no mercado de compra e venda, no qual são 80% dos clientes. No mercado de locação, a divisão é mais parelha entre brasileiros e gringos.

Os aluguéis por temporada são liderados pelos americanos, que representam 35% dos clientes, seguidos por 25% europeus, 25% latinoamericanos e 15% russos. Já no mercado de compra e venda, os europeus são maioria com 40% dos negócios, seguidos por 30% de norte-americanos, 20% de brasileiros, 5% de russos e outros 5% distribuídos entre diversas nacionalidades.

O destaque que a WhereInRio faz dos russos tem razão de ser: a imobiliária percebeu um crescimento do interesse dos russos pelo mercado brasileiro do ano passado para cá. Entre os motivos está a guerra entre Rússia e Ucrânia, que limitou o turismo e o investimento russo em alguns locais da Europa e Estados Unidos.

“O Brasil tem uma relação diplomática boa com a Rússia, o que transmite segurança ao investir no País. Com o câmbio favorável e um ambiente hostil na Europa devido à guerra, Brasil desponta como um bom local para visitar, gerar renda ou morar na aposentadoria”, comentou Cockenpot. O empresário lembra ainda que o Brasil oferece um visto de residência permanente (golden visa) para quem investe em imóveis a partir de R$ 1 milhão.

Para brasileiros: Trancoso e Jericoacoara

Embora o foco seja o investidor estrangeiro, a WhereinRio atende também brasileiros – especialmente aqueles que querem vender para gringos. “Hoje o mercado de alto padrão e luxo está muito voltado para o internacional. Para vender, é essencial anunciar e ter contatos fora do Brasil, e a WhereInRio faz essa ponte”, explicou Cockenpot.

Para o brasileiro que quer comprar e alugar, a WhereInRio tem parceria com imobiliárias estrangeiras que atuam na Europa e nos Estados Unidos, focando em lugares que o cliente local gosta de visitar no exterior.

E a pandemia também fez crescer o interesse do cliente brasileiro por propriedades de luxo dentro do País. Com o isolamento social, a WhereInRio começou a expandir a operação para o Nordeste, e agora tem um pequeno portfólio entre Trancoso, na Bahia, e Jericoacoara, no Ceará.

Para o futuro, o projeto é expandir a oferta desses destinos também para o estrangeiro, aprofundando a conexão do Brasil com o investidor gringo – que é, segundo a empresa, seu principal diferencial.

Veja também