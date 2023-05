Índice Preço Real Exame-Loft: os bairros com os preços de imóveis mais próximos dos anunciados

Quem deseja comprar um imóvel em São Paulo teve ter em mente que o valor final da compra é diferente do valor anunciado. Para entender essa diferença, a Loft, uma das uma das principais startups dedicadas ao mercado de imóveis no país, acompanha mensalmente os preços transacionados em 57 bairros na capital paulista por meio de um indicador. Este denominado de Índice Preço Real Exame-Loft, que é a diferença do preço transacionado e preço anunciado.

No mês de maio, dos 57 bairros avaliados, 51 bairros apresentaram preço pedido 10% ou mais acima do preço de transação (preço real). A diferença média entre o preço anunciado e o valor de fechamento do contrato nas transações é de 17,88%. Isso representa estabilidade em relação ao mês de abril/23 (17,64%). Na comparação com jun/22 (início da série), o indicador acumula alta de 1,26 p.p.

Rodger Campos, economista da Loft, afirma que parte dos movimentos no mercado em geral deriva do mix de imóveis nos bairros da capital paulista. “A outra parte decorre da desancoragem de preços em um ambiente de negócios altamente dinâmico, que exige dos atores desse mercado atenção ao custo efetivo do crédito imobiliário, movimento de demanda e oferta, expectativa em relação às questões que influenciam vendedores, compradores e credores. Não é de surpreender que a tomada de decisão de qual preço pedir seja altamente demandante e que seja regra e não exceção a desancoragem da expectativa do que se espera receber face ao preço que realmente se vende.”

Bairros em SP

Ao avaliar os bairros, os mais próximos dos preços reais são Limão (-3,60%), Cangaíba (3,32%) e Sapopemba (6,41%). Já os bairros com anúncios mais distantes dos preços reais são Jardim América (29,40%), Jardim Paulista (29,50%) e Bom Retiro (30,07%).

Preço do metro quadrado

O levantamento apontou ainda o preço do metro quadrado dos bairros de São Paulo. Veja abaixo: