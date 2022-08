Leilões têm imóveis com até 50% de desconto

A Justiça Federal irá leiloar, entre os dias 17 e 28 de agosto, imóveis com descontos de até 50%. Além disso, o leilão ainda conta com automóveis, máquinas agrícolas, celulares, entre outros itens com lances iniciais de R$ 175,42. Os lotes já estão disponíveis no site da Sato Leilões.

Entre os destaques estão o lote 155 com imóvel na cidade de São Bernardo do Campo, que tem até 50% de desconto, lance inicial de R$ 78.750,00 e mais de 70 m² e o lote 71 com apartamento no bairro da Consolação, em São Paulo, com lance inicial de R$ 195.000, 00 e mais de 48 m².

“Os leilões, ao contrário do que se pensa, são ótimas oportunidades para se conseguir um imóvel em boas condições e por um preço justo. Investir na compra desses bens também é um bom negócio porque, a longo prazo, os ganhos podem ser bem maiores do que os investidos inicialmente”, pontua Antonio Hissao Sato Junior, CEO da Sato Leilões.

No dia 29 de setembro acontece leilão do Tribunal Regional do Trabalho de Ribeirão Preto. Serão leiloados imóveis, terrenos, automóveis, geradores, entre outros bens, a disputa conta com até 50% de desconto e lance inicial de R$ 1.000. Os lotes já estão disponíveis para lances no site da leiloeira.

Como destaque estão o lote 15, de um campo de esportes de Ribeirão Preto, que conta com campo de futebol, quadra de tênis, quadra de cestobol, arquibancadas, entre outras dependências, e lance inicial de R$ 29.700.336,50, além do lote 8 com casa e terreno de mais de 200 m², em Jaboticabal, São Paulo, e lance inicial de R$ 180.000, que representa 50% do valor de avaliação.