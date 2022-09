Leilão de 30 imóveis em SP tem lances a partir de R$ 176 mil e financiamento de 100% do valor

No dia 14 de setembro, a partir das 15h, a Mega Leilões, em parceria com a ROOFTOP, leiloará 30 imóveis na cidade de São Paulo. A iniciativa inclui opções de pagamento variadas, com destaque à opção de financiamento de até 100% do valor da arrematação, sem entrada.

São imóveis desocupados e localizados em bairros nobres da capital paulista, com lances abaixo do valor de mercado, começando a partir de R$ 176 mil até R$ 2,9 milhões. O pagamento do valor poderá ser feito à vista ou parcelado em até 15 vezes com juros de 4% ao ano e correção anual pelo IPCA. Outra opção será o financiamento de 100% em até 240 vezes pela instituição financeira a ser indicada.

Oportunidades em destaque

Entre os imóveis em leilão está um apartamento de 55 m² de área privativa, localizado no bairro Ermelino Matarazzo, zona leste da cidade, com lance inicial a partir de R$ 176 mil.

Outro destaque é uma cobertura duplex em prédio construído no bairro de Higienópolis, na região central da cidade, com 348 m² de área privativa, lazer completo e lance inicial a partir de R$ 2,9 milhões.

Como participar

Para participar do leilão é necessário se cadastrar no site da Mega Leilões, ler o edital disponibilizado e se habilitar para a sessão marcada.

