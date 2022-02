Leilão de 430 imóveis tem lance inicial a partir de R$ 13 mil

Durante o mês de fevereiro, a Zukerman Leilões irá leiloar 439 imóveis em várias regiões do país. São casas, terrenos, apartamentos e imóveis comerciais.

As propriedades estão localizadas em vários estados do país, como Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Rondônia, São Paulo, Santa Catarina e Tocantins.

Entre os destaques estão um terreno em Bauru (SP), com o lance mínimo de R$ 12.853 e um prédio comercial em São Paulo (SP), nos Campos Elíseos, com lance mínimo de R$ 42.896.008.

Para participar dos arremates e ofertar lances nos imóveis, os interessados devem se cadastrar no site da Zukerman Leilões, ler atentamente o edital do lote desejado e se habilitar para o leilão. Depois de habilitado, basta dar os lances no imóvel.