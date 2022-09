Leilão da Caixa tem 220 imóveis com descontos de até 70%

A Caixa, em parceria com a Fidalgo Leilões, promoverá no dia 23 de setembro, um leilão de com descontos que podem chegar a 70% do valor de avaliação do bem. São casas, apartamentos, terrenos, estabelecimentos comerciais, entre outros.

Ao todo serão comercializados 220 imóveis em todo país, com oportunidades nos estados de Alagoas (seis), Amapá (um), Bahia (três), Ceará (sete), Distrito Federal (um), Goiás (30), Maranhão (dois), Mato Grosso (um), Minas Gerais (três), Pará (14), Paraíba (13), Paraná (24), Pernambuco (24), Piauí (um), Rio de Janeiro (17), Rio Grande do Sul (19), Santa Catarina (dois) e São Paulo (42).

O estado paulista conta com imóveis espalhados pelas seguintes cidades: Araçatuba, Bauru, Birigui, Caçapava, Cotia, Cubatão, Francisco Morato, Garça, Guaratinguetá, Hortolândia, Itaquaquecetuba, Jacareí, Marília, Mirassol, Monte Mor, Pindamonhangaba, Piracicaba, Pirassununga, Santo André e São José dos Campos. Já na capital, os bens estão localizados em localidades como Barra Funda, Guaianazes, Teotônio Vilela, Jardim Londrina, Jardim Aladim e Jardim Vera Cruz.

Uma das ofertas é um apartamento em 45,48 m² de área privativa, com dois quartos, área de serviço, banheiro, sala, cozinha e uma vaga de garagem, em Marília (SP), a partir de R$ 53,2 mil. Outro destaque no interior paulista é um apartamento em Pindamonhangaba (SP), em 42,27 m² de área privativa, com dois quartos, área de serviço, banheiro, sala, cozinha e uma vaga de garagem, com lance Inicial de R$ 73,1 mil. Outra alternativa é um apartamento com preço inicial de R$ 85,9 mil, em 38,4 m² de área privativa, com dois quartos, banheiro, área de serviço, cozinha e uma vaga de garagem em São José dos Campos (SP).

Em Brasília (DF), uma das ofertas é de um apartamento de 35,79m² de área total, com sala, cozinha, quarto, banheiro e área de serviço, com lance Inicial de R$ 49,3 mil. Já em Fortaleza, há oportunidade para adquirir um apartamento de 57,06 m² de área privativa, com dois quartos, área de serviço, dois banheiros, sala, cozinha e uma vaga de garagem — o lance mínimo é de R$ 72,6 mil. Em Bela Vista do Paraiso (PR), uma casa está disponível a partir de R$ 34,5 mil. O bem tem extensão de 68,59m² de área privativa, 126m² de área do terreno, dois quartos, sala, cozinha, banheiro, uma vaga de garagem e área de serviço.

Segundo Douglas José Fidalgo, leiloeiro oficial da Fidalgo Leilões, o evento é de licitação aberta, com os imóveis já pertencendo à Caixa e com ótimos descontos. “Cada imóvel possui as suas condições de pagamento, financiamento, recursos próprios (à vista), FGTS, parcelamento de 20% de entrada e o restante em até 60 parcelas, devendo ser observada na descrição do imóvel”, explica. Os lances ocorrem por meio do site da leiloeira.