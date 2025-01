Itaú promove leilão com imóveis de até 50% abaixo do valor de mercado

O Banco Itaú realizará um leilão online no dia 31 de janeiro, com 102 imóveis espalhados por estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. A iniciativa, em parceria com a Biasi Leilões, inclui propriedades residenciais, comerciais e terrenos. O evento será conduzido pelo leiloeiro Eduardo Consentino e promete valores competitivos, com lances iniciais entre R$ 46.900 e R$ 800.600.

Entre os destaques, estão apartamentos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Um imóvel de 82 metros quadrados no Recreio dos Bandeirantes, com lance mínimo de R$ 371,4 mil, e outro de 51,39 metros quadrados no bairro Vila Bela, em São Paulo, partindo de R$ 324 mil. Para o litoral paulista, há opções como um apartamento de 77,75 metros quadrados na Praia Grande e outro de 71,47m² em Santos, ambos com valores abaixo do mercado.

Um dos atrativos do leilão é o desconto de 10% para pagamentos à vista, além de parcelamento disponível para os arrematantes. Outra vantagem é o IPTU de 2025 quitado, benefício oferecido pelo banco. “No leilão é possível adquirir um imóvel por 50% abaixo do valor avaliado. Isso faz dessa modalidade uma ótima opção de investimento agora em 2025”, afirma Consentino.

Os interessados precisam se cadastrar no site da Biasi Leilões, onde também está disponível a lista completa de imóveis e o edital do evento. A participação é exclusivamente online, e os lances poderão ser feitos a partir das 15h do dia 31 de janeiro.

Serviço

Leilão de imóveis Itaú

Data e hora: 31 de janeiro, às 15 horas

Quantidade de imóveis: 102

Regiões: AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PE, PI, PR, RJ, RS, SC e SP.

Lances: Entre R$ 46.900,00 e R$ 800.600,00

Local: Online, site oficial da Biasi Leilões