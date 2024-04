Financiamento imobiliário cai 17% no primeiro trimestre

Os financiamentos imobiliários com recursos das cadernetas do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) atingiram R$ 12,9 bilhões em março de 2023, uma queda de 23,3% na comparação com fevereiro. Na comparação com março do ano passado, houve queda de 26,1%.

No primeiro trimestre de 2024, o volume financiado foi de R$ 33 bilhões, com retração de 17,3% em relação a igual período de 2023. Os dados foram divulgados pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip) nesta quinta-feira, 25.

No período de 12 meses encerrado em março, o valor financiado foi de R$ 145,8 bilhões, recuo de 18% comparativamente ao período imediatamente anterior.

Imóveis financiados

Em relação aos imóveis financiados, nas modalidades de aquisição e construção, foram 40 mil imóveis, queda de 40,3%% na comparação de março do ano passado e aumento de 32%, frente a fevereiro deste ano.

No primeiro trimestre de 2024 foram financiados 99,1 mil imóveis com recursos da

poupança SBPE, resultado 27,1% inferior ao de igual trimestre de 2023.

No período de 12 meses encerrado em março de 2024, foram financiados 462,2 mil imóveis, resultado 31,3% inferior ao do período precedente.

Captação da poupança

Em março de 2024, a poupança do SBPE apresentou o primeiro desempenho

positivo do ano, com captação líquida de R$ 341 milhões.

Segundo a entidade, embora em montante pouco expressivo, a captação líquida de março deste ano foi mais favorável que a de março do ano passado, quando os saques líquidos atingiram R$ 5,66 bilhões.

"Esse comportamento recente sugere alguma recuperação dos depósitos de

poupança, seja devido à continuidade da redução da taxa Selic, seja pela relativa

melhora da conjuntura econômica", diz a Abecip.

Em março, a captação líquida positiva acrescida do crédito de rendimentos elevou o

saldo da poupança SBPE para R$ 739,4 bilhões, superior em 0,55% ao saldo de

fevereiro. Comparado a março do ano passado, houve aumento de 0,24%.