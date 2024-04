Preço médio do aluguel no país sobe 3,75% no primeiro trimestre; veja valor por capital

O preço médio dos aluguéis de imóveis no país subiu 1,16% em março, segundo o índice FipeZap divulgado nesta terça-feira, 16. Frente a março, o preço teve uma discreta desaceleração no resultado, que foi de 1,75%. Em março, variação dos preços superou a inflação registrada no período pelo IPCA (0,61%), assim como o resultado mensal do IGP-M/FGV (-0,95%).

Dentre as 25 cidades que integram o cálculo do Índice FipeZAP+ de Locação Residencial, todas apresentaram valorização mensal do aluguel, incluindo as 11 capitais monitoradas, onde as variações de preço foram as seguintes: Fortaleza (+2,21%); Salvador (+2,13%); Florianópolis (+1,66%); Curitiba (+1,56%); Brasília (+1,20%); São Paulo (+1,13%); Recife (+1,02%); Belo Horizonte (+1,01%); Rio de Janeiro (+0,85%); Porto Alegre (+0,81%); e Goiânia (+0,62%).

Em 2023

No final do primeiro trimestre, o Índice FipeZAP destacou uma alta acumulada de 3,75% no aluguel residencial – resultado que supera as variações acumulada do IPCA/IBGE (+1,42%) e do IGP-M/FGV (-0,91%).

Em termos de abrangência geográfica, a alta nominal no valor do aluguel no primeiro quarto do ano contemplou 23 das 25 localidades que integram o índice, incluindo todas as 11 capitais monitoradas: Brasília (+7,88%); Salvador (+6,46%); Curitiba (+5,51%);

Florianópolis (+4,49%); Recife (+4,42%); Rio de Janeiro (+3,52%); Goiânia (+3,15%); Belo Horizonte (+3,09%); São Paulo (+2,88%); Porto Alegre (+2,70%); e Fortaleza (+1,59%)

Preço médio

O levantamento apontou ainda que, com base na amostra de anúncios de imóveis residenciais disponibilizados para aluguel em março de 2024, o preço médio calculado para as cidades monitoradas pelo Índice FipeZAP+ foi de R$ 44,15/m².

Os maiores valores médios foram observados no aluguel de imóveis de um dormitório (R$ 57,53/m²) e os menores, entre unidades com três dormitórios (R$ 38,64/m²).

Comparando-se os resultados apurados nas 11 capitais, a cidade de São Paulo (SP) apresentou o preço médio mais elevado (R$ 53,13/m²). Em seguida, destacaram-se as localidades: Florianópolis (R$ 52,04/m²); Recife (R$ 49,40/m²), Rio de Janeiro (R$ 46,79/m²); Brasília (R$ 44,07/m²); Curitiba (R$ 38,30/m²); Belo Horizonte (R$ 37,78/m²); Goiânia (R$ 37,37/m²); Salvador (R$ 35,38/m²); Porto Alegre (R$ 32,52/m²); e Fortaleza (R$ 28,89/m²).

O preço médio do aluguel nas capitais