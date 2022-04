Rei dos condomínios de Miami, Jorge Pérez revela planos no Brasil

Fundada pelo bilionário Jorge Pérez, a Related é uma empresa imobiliária americana que tem atualmente uma centena de projetos em desenvolvimento pelos Estados Unidos e a América Latina. Juntos, eles somam investimentos de 13 bilhões de dólares.

Formado em urbanismo e conhecido como o rei dos condomínios de Miami, Pérez é hoje presidente do conselho do grupo imobiliário. Ele já iniciou o processo de sucessão da empresa para seus dois filhos mais velhos, que ocupam respectivamente a posição de presidente e vice-presidente do grupo.

O executivo conversou com a EXAME em sua visita ao Brasil para lançar a última torre residencial do Parque Global, megaempreendimento que está sendo construído na zona sul de São Paulo e tem valor geral de vendas de 11,5 bilhões de reais. No projeto, a Related se associou ao grupo Bueno Netto.

Na entrevista, Pérez falou sobre a tendência dos megaempreendimentos na cidade, seus planos para o país, a parceria com a Bueno Netto e a volta das viagens dos brasileiros para Miami. Confira:

Os megaempreendimentos são uma tendência na cidade e no mundo? Qual o conceito que querem trazer com a construção do Parque Global?

Somos conhecidos por não apenas construir prédios, mas criar mini cidades, ambientes, comunidades.

Quando olhamos um projeto estamos interessados, antes de entrar nas especificidades de arquitetura e design, se é ambientalmente sustentável, tem caminhabilidade, está perto de empresas e eixos de transporte. Apenas depois disso trazemos os melhores artistas, arquitetos e design para o empreendimento.

Cidades como São Paulo e Rio crescem rápido, sem planejamento. Vemos prédios a poucos metros um do outro, com muito poucas amenidades, particularmente ao ar livre. Têm geralmente uma pequena piscina e uma sala de ginástica, e poucos ambientes abertos.

No Parque Global, a convite de Bueno Netto, que é um grande amigo e sócio, tivemos a chance de participar no design de uma comunidade. Optamos por criar um grande parque central entre as torres, onde os habitantes dos empreendimentos podem nadar, jogar tênis e caminhar com seus filhos em um ambiente seguro. Não queremos apenas construir prédios, mas que as pessoas também possam respirar. São Paulo é uma cidade que tem poucos lugares abertos.

Teremos um shopping center ao lado do empreendimento com oito mil metros quadrados, hospital, universidade e salas comerciais. Teremos também estação de transporte público. Faremos uma ponte, passarela e melhorias no Parque Linear, ao lado do Rio. Dessa forma, dispensamos o uso do carro todo o tempo. Não queremos que as pessoas se escondam no empreendimento, mas também participem da cidade.

Buscamos então parceiros de excelência, como o escritório Architectonica, que tem escritórios em Miami, Paris, e Nova York. Chamamos também designers da Inglaterra, Estados Unidos e do Brasil. Para o ambiente aberto, buscamos o paisagismo de um escritório suíço. Queremos encher o empreendimento de arte. Cada torre terá uma grande obra de um artista brasileiro. Nos jardins, queremos ter instalações, vídeos.

O processo de embargo foi estúpido, frívolo. A defesa chegou a mostrar fotos que não eram do nosso terreno. Tivemos de batalhar em todas as esferas da Justiça. Ganhamos, mas gastamos milhões de dólares. Contudo, acredito que valeu a pena.

Pretende fazer outros projetos na cidade?

Estamos olhando outros terrenos na cidade para comprar e construir: um deles na região da Faria Lima e outro bem próximo ao Parque Global. Mas precisam estar em uma localização especial, e é difícil encontrar um bom terreno em São Paulo. Se achar outro terreno com uma localização como a da V-House (outro projeto da Related na cidade, 100% vendido, composto por apartamentos de long stay e operado pela JFL Living), farei outro projeto.

Acreditamos no Brasil no longo prazo e consequentemente, em São Paulo, sua maior cidade. Infelizmente, existem mais flutuações na economia dos países da América Latina do que em outros locais do mundo.

Só faço negócios com quem gosto e confio. E com Bueno Netto tenho um parceiro e um amigo. Se tiver oportunidades de fazer outras parcerias como grupo no Brasil, vamos fazer.

Cite no que ele se diferencia de outros megaempreendimentos, a exemplo do mais recente, a Cidade Matarazzo.

A Cidade Matarazzo é um projeto excelente. Tem o hotel mais bonito do Brasil e talvez da América Latina, atenção aos detalhes, arquitetura, arte e design. É incrível. Mas está inserido em um espaço urbano pequeno em uma área muito desenvolvida. O preço é o dobro do Parque Global. São dois projetos bem diferentes.

Na região da Faria Lima alguns condominios cobram de 14 mil reais a 15 mil reais o metro quadrado. No Parque Global estamos vendendo apartamentos por 19 mil reais com muito mais amenidades que qualquer outro.

Em Miami venderíamos os apartamentos do Parque Gloval por três vezes mais o preço que vendemos em São Paulo. A cidade vai chegar lá, mas por enquanto, relativamente, os preços estão muito baixos.

Como a covid-19 interferiu em seus projetos?

Durante a pandemia muita gente mudou de Nova York e Boston para a Flórida buscando locais abertos onde pudessem respirar. Espero que a pandemia esteja terminando, mas muitas pessoas ainda estão com medo do que pode acontecer. Esses espaços se tornam mais importantes agora, após a pandemia.

Durante a pandemia vendemos muito. As pessoas entenderam que ter uma ampla vista, grandes sacadas e áreas abertas eram questões importantes. Um apartamento de 200 metros quadrados não é enorme. Então oferecenos espaços ao ar livre ou não para festas, um jardim enorme. Onde as crianças não vao ser atropeladas ou sequestradas e podem caminhar sem preocupações.

Quais as últimas tendências de seus projetos em Miami que atraem clientes brasileiros?

Nós vemos muitos brasileiros comprando apartamentos em Miami. Nossos principais clientes lá vêem do Brasil, Argentina e México. A cidade se tornou a capital das Américas. Se você tem dinheiro para comprar algo lá, você compra.

Estamos animados com a volta das viagens. Vamos continuar a fazer visitas ao Brasil para vender nossos projetos em Miami. Sabemos que os brasileiros amam Miami. Metade dos colegas dos meus filhos na escola são brasileiros.

O mundo é pequeno. Todo mundo quer a mesma coisa. Investimos em casas automatizadas e sistemas de limpeza de ar, além da integração de tecnologia com eletrodomésticos e outros aparelhos. Queremos que os habitantes dos nossos condomínios tenham de fazer o mínimo possível em casa.

A Related também faz moradias populares. Como é transitar entre os dois mundos?

Vendemos condomínios de luxo, apartamentos para a classe média, focados em aluguel, e também fazemos habitações populares. Também gostamos de fazer casas de baixa renda.

Apesar de não nos dar tanto dinheiro como condomínios de alta renda, vemos como um dever. Temos experiência de 40 anos, e realizamos grandes parcerias público-privadas em cidades como Atlanta, Tampa, Phoenix e Jacksonville.