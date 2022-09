Condomínios para Youtubers e mais 4 curiosidades sobre o mercado imobiliário

Condomínios com espaços compartilhados para gamers e influenciadores? É a aposta de construtoras como a ViewCo e a Econ em novos empreendimentos.

Outra tendência do mercado são os microapartamentos, que já somam mais de 250 mil unidades pelo país, segundo estudo da USP. Além disso, cada vez mais incorporadoras já aceitam bitcoin como forma de pagamento para imóveis.

Veja abaixo detalhes sobre cinco curiosidades do mercado imobiliário listadas pela plataforma de lançamentos imobiliários Apto:

Condomínios voltados para produção de conteúdo

O Nine 3134, nos Jardins, é um empreendimento que teve áreas de lazer projetadas para a criação de conteúdo em vídeo e imagem, feitos por streamers e tiktokers.

Com estúdio equipado de SoftBox, Chroma Key, tripé, câmeras e camarim, além de sala imersiva para e-games, o condomínio está sendo construído no bairro Jardim Paulista.

Já o The Brick, em Guarulhos, tem a sala young maker - estúdio para youtubers e streamers, além de cozinha inspirada nos reality shows de culinária e o espaço D.I.Y. - um atelier de artes para moradores. Também tem salão de beleza, coworking, spa, sauna, academia, salas de yoga, luta e escalada e piscinas entre as mais de 30 áreas comuns do edifício.

Microapartamentos já passam de 250 mil unidades no país

Desde o lançamento do menor apartamento da América Latina, o VN Higienópolis (10 metros quadrados), o país já tem 250 mil microapartamentos lançados entre 2014 e 2021, segundo um levantamento da USP.

Para otimizar espaço, os studios apostam em serviços na área comum do imóvel, como coworking, lavanderia e cozinhas coletivas.

Empreendimentos que aceitam bitcoin

Existem pelo menos 60 empreendimentos de incorporadoras que aceitam moedas virtuais para a compra dos apartamentos.

Nesta lista, o empreendimento mais barato é o Do It Vila Olímpia, da incorporadora Riva, com metragem interna de 24 metros quadrados e valor inicial de R$ 239,8 mil. Já o mais caro é o MN15 Ibirapuera, da incorporadora Gafisa, de 339 metros quadrados, localizado no bairro Paraíso, em São Paulo.

Google oferece endereços digitais a moradores de Paraisópolis

Um sistema desenvolvido pelo Google possibilita a moradores de Paraisópolis, em São Paulo, assim como em Calcutá, na Índia, criarem endereços virtuais para que possam ser localizados por entregadores de compras de aplicativos e sites.

O código é gerado por geolocalização, utilizando latitude e longitude, e fornece a localização do usuário no Google Maps.

Prédio mais alto de São Paulo

Com a inauguração do edifício Platina 220, na Zona Leste, a cidade de São Paulo volta para o ranking dos 10 prédios mais altos do país, liderado pelo gigante One Tour (290 metros), de Balneário Camburiú, em Santa Catarina.

Com 190 quartos de hotel, 80 apartamentos residenciais, 50 salas corporativas e 19 lojas, o novo representante da capital paulista com 172 metros de altura e 46 andares tornou-se o maior empreendimento de uso misto da cidade (comercial e residencial).

O empreendimento tem 57 mil metros quadrados de área construída e fica a cinco minutos da estação nas linhas 3 do Metrô e 11 e 12 da CPTM, além do Shopping Metrô Tatuapé e Metrô Boulevard Tatuapé.