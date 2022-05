Banco Inter leiloa imóveis que podem ser financiados em 240 parcelas

O banco Inter realiza, em parceria com a Zukerman, um leilão de sete imóveis residenciais e comerciais localizados em quatro estados: Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

O evento será transmitido online no 6 de junho, às 13 horas. Basta ser maior de idade para poder participar.

Os imóveis leiloados poderão ser pagos em até 240 parcelas com juros de 8% a.a. (Tabela SAC) + IPCA. Para isso, é necessário dar 50% do valor do bem como entrada.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia



Entre os imóveis ofertados está um apartamento de 70,47 metros quadrados no bairro Paulista, em Piracicaba, pelo lance inicial de R$ 139 mil, e uma sala comercial de 23,36 metros quadrados pelo lance mínimo de R$ 267 mil, na Barra da Tijuca.

Como participar do leilão?

Para participar do leilão e dar lances, basta se cadastrar no site da Zukerman. É importante que os interessados leiam atentamente o edital do lote desejado e se habilitem. Depois de habilitados, é possível começar a fazer lances.