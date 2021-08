Apartamentos com 60% de desconto: Itaú e BB leiloam mais de 160 imóveis

Adquirir imóveis por meio de leilões é uma boa alternativa para economizar e investir. Prova disso são as ofertas anunciadas por bancos como Itaú e Banco do Brasil para os próximos dias. Mediadas pela Biasi Leilões, uma das principais leiloeiras do país, totalizam mais de 160 imóveis.

Algumas unidades, por exemplo, estão ofertadas com descontos de até 60% em relação às avaliações feitas pelo mercado. Registre-se que pagamentos à vista costumam se traduzir em condições ainda melhores, embora seja possível parcelar o saldo em mais de 420 vezes, ou em 35 anos.

No dia 1 de setembro, para ilustrar o que está em jogo, o Itaú irá bater o martelo na venda de um apartamento de 63 metros quadrados na Barra Funda, em São Paulo. Lance inicial: 503.584,87 reais. No mesmo dia, a mesma instituição irá leiloar mais dois apartamentos na cidade. O no Jaguaré, com 55 metros quadrados, tem lance inicial de 633.160,07 reais; o que fica na Vila Formosa, com quase a mesma metragem, tem lance mínimo de 266.070,84 reais.

Para quem procura um refúgio fora da capital, o Itaú vai leiloar no dia 26 de agosto um apartamento de 122 metros quadrados em Campos do Jordão. Lance inicial: 744.000 reais.

A Biasi Leilões começou o semestre com um total de 250 imóveis aptos a receber lances em sua plataforma. No dia 16 de agosto o banco Santander colocou à venda 86 imóveis, entre residenciais e comerciais, com até 60% de desconto. As propriedades estão localizadas em 13 estados — São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul e Sergipe.

Um apartamento em Limeira, no interior de São Paulo, com 255 metros quadrados, foi disponibilizado por 1,1 milhão de reais. A avaliação de mercado: 1,5 milhão de reais, o que se traduz em um desconto de 400.000 reais. A taxa para financiamento é de 7,99% ao ano + TR.

O lote que o Banco do Brasil se dispôs a vender, até o dia 25 de agosto, envolve 132 bens. Ficam em Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.

O Itaú, por sua vez, está leiloando um total de 14 propriedades, entre casas, apartamentos e terrenos — estão espalhadas por São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí e Mato Grosso. Podem ser pagas à vista, com desconto de 10%, ou parceladas em até 78 meses.

Outras duas instituições financeiras se aliaram à Biasi Leilões para se desfazer de bens a preços atrativos. No dia 10 de setembro, o banco Inter vai abrir mão de cinco imóveis em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Mato Grosso e Piauí. Oferece descontos de até 60% e permite financiamento de 240 meses, ou vinte anos.

No dia 27 de agosto, o Tribanco inicia a comercialização de 10 terrenos e imóveis comerciais em São Paulo, Paraná, Bahia, Goiás, Sergipe e Rondônia. As condições oferecidas: pagamento à vista ou parcelamento em até 36 vezes, com juros de 1% ao mês.

Um dos estados com mais unidades à venda é São Paulo. Um dos destaques é uma casa de 343 metros quadrados na Vila Alpina, nas mãos do Santander. Tem lance inicial de 749.900 reais e avaliação de 1,1 milhão de reais — um desconto, portanto, de 37%. No litoral, mais exatamente em Santos, o Itaú vai leiloar uma cobertura duplex de 155 metros quadrados com lance inicial de 614.700 reais.

Convém lembrar que parte das propriedades à venda está ocupada e que cabe aos compradores a espinhosa tarefa de desocupá-las — costuma envolver uma ação judicial. Para dar lances em qualquer um dos leilões citados é preciso se cadastrar no site da Biasi Leilões.