Zmes, de ex-McKinsey, integra consultoria e AI no marketing digital

Acaba de chegar ao mercado a Zmes, agência de marketing digital fundada por Marcelo Tripoli, ex-vice-presidente e sócio-associado da consultoria McKinsey.

A Zmes trabalha a partir de três pilares: consultoria para realização de diagnósticos profundos e cálculos do potencial financeiro para a realidade de cada cliente; criação e conteúdo para conectar marcas aos consumidores; e tecnologia com uso intensivo de recursos de inteligência artificial e análise de dados por meio de ferramentas proprietárias.

“Não somos uma agência. Vamos trabalhar com programas de doze meses ou mais para cada cliente que leva em consideração desde o diagnóstico até um time próprio para o atendimento e execução de tarefa desse cliente”, diz Tripoli à EXAME.

A Zmes é apoiada por um grupo de sócios-investidores que reúne alguns dos principais empresários e executivos do país: Miguel Krigsner e Artur Grynbaum, fundador e CEO de O Boticário, Helio Rotenberg, fundador e CEO da Positivo Tecnologia, e Claudio Loureiro, fundador da Heads Propaganda. Juntos, eles investiram 18 milhões de reais e possuem 42,5% da Zmes. Marcelo Tripoli, sócio gestor com outros 42,5% de participação, é o principal executivo da companhia. Os demais 15% pertencem ao grupo de profissionais que forma a liderança da companhia.

A empresa é ainda formada por um time experiente. Entre os executivos estão Henrique Makauskas, ex-líder de tecnologia da Dafiti; Giuliana Viscardi, que criou e liderou o programa de influenciadores da Ambev. Marta Oliveira, que trabalhou durante 10 anos na Pepsico e atuou em consultorias de branding e Ricardo Tassi, ex-sócio-associado da McKinsey.

Modelo de atuação

Segundo o executivo, o modelo de atuação da empresa sempre começa com um diagnóstico profundo das carências e oportunidades do marketing digital do cliente que sempre é quantificada em potencial de aumento de receita e lucratividade. A partir daí, são definidas as ferramentas que serão utilizadas, os processos mais efetivos e o perfil da equipe. Cada time é composto por profissionais de planejamento, tecnologia, mídia e criação, atua integrado, in-house e é 100% dedicado ao cliente.

“Em 2018 uma pesquisa mostrou que 80% dos 100 maiores anunciantes brasileiros estão num estágio embrionário do marketing digital. A nossa intenção é gerar um novo formato de negócio e oportunidades”, diz Tripoli.

Segundo ele, um time de desenvolvedores, arquitetos e cientistas de dados usará a inteligência artificial para automatizar processos e personalizar as campanhas, de forma que cada consumidor receba mensagens e ofertas de acordo com seus hábitos, comportamentos e necessidades. “Com isso, garantimos um aumento em receitas e margens”, afirma.

A companhia, que já tem dois grandes clientes em vista, irá trabalhar também com pessoas que estarão na China para acompanhar as mais recentes tendência e antecipá-las por aqui.